În dimineața de după ce Donald Trump a renunțat la amenințarea de a distruge „o întreagă civilizație” și a acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, ambasada Teheranului în Africa de Sud a publicat un clip ironic în care apare un câine de culoare maro care privește confuz spre cameră, o imagine care face de mult timp parte din repertoriul meme-urilor de pe internet. „Cei care așteptau aseară ca civilizația iraniană să fie distrusă”, se putea citi în descrierea postării de pe contul de X al misiunii diplomatice, relatează Financial Times.

Postarea a demonstrat că, chiar și pe măsură ce fragilul armistițiu se consolida, regimul teocratic iranian nu avea nicio intenție să înceteze războiul meme-urilor.

De când Statele Unite și Israelul au început campania de bombardamente, ambasadele iraniene și-au umplut paginile de socializare cu comentarii sarcastice extrem de virulente. Conturile afiliate guvernului publică animații Lego generate de inteligența artificială, care fac legătura între dosarele Epstein și războiul lui Trump. Iar Mohammad-Bagher Ghalibaf, unul dintre principalii săi lideri din timpul războiului, ironizează administrația americană, al cărei președinte a fost cândva cel mai activ utilizator de Twitter din lume.

În condițiile în care regimul este zdruncinat, dar încă intact, armata online a Iranului se străduiește să prezinte armistițiul ca pe o victorie.

„Nu există nicio îndoială că Iranul a câștigat războiul propagandistic. Administrația Trump s-a aflat în defensivă”, a declarat Darren Linvill, codirector al Media Forensics Hub de la Universitatea Clemson.

Blocarea internetului impusă de regim în Iran face ca majoritatea iranienilor să vadă foarte puțină propagandă americană, iar Casa Albă s-a adresat în mod specific bazei electorale a lui Trump prin clipuri care prezintă conflictul ca pe un joc video, a afirmat Linvill.

Cu toate acestea, conținutul pro-iranian a ajuns la un public larg în Statele Unite și la nivel mondial, folosindu-se de limbajul internetului, chiar în timp ce țara era lovită de rachete și lansa propriile atacuri împotriva Israelului și a țărilor din Golf.

În timp ce propaganda internă a statului a recurs la amenințări violente pentru a înăbuși disidența, postările sale provocatoare în limba engleză par adesea să imite chiar stilul lui Trump.

Când, la câteva săptămâni de la izbucnirea războiului, Casa Albă a publicat un videoclip în care un personaj de desene animate reprezentându-l pe Trump sărbătorea „săptămâna agriculturii” alături de urși și rațe, un cont pro-iranian a reacționat cu asprime: „Măcar aș vrea să avem un adversar de nivel înalt. #LOSERHOUSE”

„Este o comunicare cu administrația americană, în limbajul administrației americane”, a declarat Niki Akhavan, profesor de studii media la Universitatea Catolică din America și autor al cărții „Electronic Iran”.

În schimb, în țară, personalitățile pro-regim de la televizor i-au avertizat pe potențialii disidenți că „vă vom apuca de guler, unul câte unul” și că „le vom face pe mamele voastre să vă plângă”.

Cercetătorii au afirmat că Teheranul investește de ani buni în propaganda pe rețelele sociale. În 2024, echipa de cercetare cibernetică a lui Linvill a identificat rețele de conturi care promovau teme controversate în Regatul Unit, despre care s-a constatat că erau gestionate în secret de către sau în numele Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC).

Cercetătorii au declarat că IRGC a finanțat o rețea de companii alcătuite din tineri „nativi digitali” care stăpânesc la perfecție cultura meme-urilor în limba engleză, în timp ce grupurile pro-regim au ajuns să producă cu ușurință videoclipuri animate cu ajutorul inteligenței artificiale. Atunci când SUA și Israelul au lansat atacul, rețeaua respectivă era pregătită să lanseze o avalanșă de conținut viral care viza aspecte sensibile pentru administrația Trump.

Scandalul Jeffrey Epstein — și ideea că liderul de la Casa Albă a declanșat războiul pentru a distrage atenția de la dezvăluirile despre fostul său prieten — este o temă recurentă. Alte ironii sugerează că Donald Trump a fost păcălit de Israel să pornească războiul și că președintele american și consilierii săi încearcă să profite de pe urma acestuia. O altă temă preferată este „taco”, un acronim pentru „Trump always chickens out” (Trump dă mereu înapoi).

„Obiectivul Iranului a fost să... atragă atenția, să adâncească și mai mult diviziunea din interiorul Statelor Unite și să exercite presiune asupra lui Trump”, a declarat Gholam Khiabany, profesor de studii media la Universitatea Goldsmiths din Regatul Unit.

De asemenea, s-au adresat unui public global diferit, antiimperialist, prin postări despre solidaritatea cu palestinienii, războiul din Vietnam și atrocitățile comise împotriva nativilor americani.

Casa de producție Explosive Media, aliniată guvernului, a fost o adevărată fabrică de astfel de videoclipuri generate de inteligența artificială. Unul dintre videoclipuri îl înfățișează pe Trump, sub formă de figurină Lego, transpirând în timp ce mii de oameni protestează sub sloganul „No Kings” în fața Casei Albe și prețurile petrolului cresc, apoi plângând de disperare când un consilier îi spune: „Domnule, iranienii au lansat o nouă animație în stil Lego”.

„Iranienii prezintă o poveste în comunicatele lor. Statele Unite nu fac acest lucru”, a declarat Emerson Brooking, de la Laboratorul de Cercetare Criminalistică Digitală al Atlantic Council, un centru de studii cu sediul la Washington.

Conturile ambasadelor iraniene din întreaga lume — de la Zimbabwe până în Regatul Unit — au adoptat această abordare bazată pe meme. Ghalibaf, influentul președinte al parlamentului iranian, este unul dintre cei mai înalți oficiali care s-a îndepărtat de tonul grandios caracteristic propagandei de stat.

Când, în martie, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a sugerat că Washingtonul subestimase capacitatea rachetelor iraniene, Ghalibaf a postat o fotografie cu un copil panicat, pe punctul de a izbucni în lacrimi, un meme clasic la nivel mondial.

Postarea a strâns 2,6 milioane de vizualizări. Cercetătorii afirmă că adevărata amploare a propagandei iraniene este chiar mai mare, deși este dificil de cuantificat, întrucât meme-urile lor sunt redistribuite de conturi disparate.

„Dacă intri pe X chiar acum, vei vedea propagandă pro-iraniană, indiferent dacă a fost sau nu creată de guvernul iranian, pentru că este distribuită de toată lumea”, a spus Linvill.

În realitate, regimul iranian a suferit pierderi enorme, liderul său, civili și alți înalți oficiali fiind uciși. De asemenea, atacurile aeriene ale Statelor Unite și ale Israelului au distrus piloni esențiali ai producției industriale iraniene, precum și legături vitale de transport, centre de cercetare de prim rang și motoarele sectorului său de export.

Iranul a răspuns prin atacarea Israelului și a țărilor din Golf, mobilizând miliții aliate și provocând haos pe piețele mondiale de transport maritim și energie prin închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, un coridor maritim de importanță strategică.

Însă, având în vedere obiectivul declarat al lui Trump de a forța Iranul să se „predea complet” și diversele promisiuni de a distruge guvernul iranian, faptul că Ghalibaf și alți oficiali continuă să posteze pe rețelele sociale – ca să nu mai vorbim de crearea de meme ironice – adaugă un al doilea nivel de sfidare la fiecare lovitură îndreptată împotriva inamicului, notează sursa citată.

„Dacă singura ta sursă de informații despre război sunt aceste videoclipuri iraniene, practic vezi cum Statele Unite și Israelul își desfășoară toată puterea militară fără niciun rezultat, iar Iranul practic râde de ele”, a declarat Brooking, de la Atlantic Council.

Declarația de încetare a focului, anunțată marți, nu a reușit să-i descurajeze pe creatorii iranieni de meme-uri. Aceștia s-au pus imediat pe treabă, găsind modalități de a prezenta acordul ca pe o victorie a Iranului și de a ridiculiza declarațiile triumfătoare ale lui Trump.

Explosive Media le-a dat următoarea indicație urmăritorilor: „Folosiți acest meme”.

Mai jos se afla un videoclip în care Trump apărea plângând, așezat pe podea, în fața unui steag alb de capitulare, mâncând un taco.

Citește și:

Trump are un discurs public violent, dar războiul contra Iranului a expus slăbiciunile forțelor armate ale Americii. Iar China privește

„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la Casa Albă să prezinte războiul din Iran ca pe un joc

