Julian Assange atacă în justiția suedeză acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a depus o plângere în Suedia, contestând acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado, pe motiv că aceasta susține acțiunile președintelui american Donald Trump în Venezuela, decizie pe care Assange o consideră o deturnare a scopului premiului și o încălcare a testamentului lui Alfred Nobel.

Julian Assange susţine că premiul din 2025 contituie o „deturnare de fonduri şi o facilitare a crimelor de război potrivit legii suedeze” şi cere „îngheţarea” ceceului de 11 milioane de coroane (aproximativ un milion de euro) al laureatei. Premiul Nobel pentru Pace este decernat de către Comitetul Norvegian, la Oslo, însă Assange consideră că Fundaţia Nobel de la Stockholm trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară.

Fondatorul Wikileaks este de părere că desemnarea Mariei Corina Machado contravine testamentului lui Alfred Nobel din 1895 - care prevede ca premiul să fie decernat persoanei care a făcut „cel mai multă sau cea mai bună treabă în favoarea fraternităţii între naţiuni, abolirii sau reducerii armamentului permanent şi organizarea sau promovarea unor congrese ale păcii” - din cauza susţinerii acţiunilor lui Donald Trump în Venezuela.

Preşedintele american, căruia laureata venezueleană i-a dedicat Nobelul, a desfăşurat începând din august o flotilă impozantă la Marea Caraibilor, în mod oficial cu scopul de a lupta împotriva traficului de droguri, care a omorât cel puţin 87 de oameni.

Premiul Nobel pentru Pace i-a fost atribuit lui Maria Corina Machado pentru eforturile sale în favoarea unei tranziţii democratice în Venezuela.

Asange consideră că există un risc ca „fonduri provenind din donaţia Nobel să fi fost sau să fie deturnate” de la „obiectivul lor caritativ cu scopul de a facilita agresiunea, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război”.

Poliţia naţională suedeză a confirmat că a primit plângerea, care a fost transmisă, de asemenea, autorităţii de luptă împotriva criminalităţii economice. Autoritatea a confirmat existenţa acestei plângeri, însă precizează că nu are competenţa să o soluţioneze.

Julian Assange acuză aproximativ 30 de oficiali cu legături cu Fundaţia Nobel de faptul că au transformat „un instrument al păcii într-un instrument de război”.

Julian Assange, eliberat din închisoare, în Regatul Unit, în 2024, după ce a încheiat un acord cu justiţia americană care cerea să fie extrădate către Statele Unite, s-a refugiat în Ambasada Ecuadorului, în 2012, pentru a evita să fie extrădat către Suedia, unde era acuzat de viol, urmăriri care au fost abandonate între timp.

