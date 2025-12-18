Live TV

Julian Assange atacă în justiția suedeză acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado

Data publicării:
Cannes, France. 20th May, 2025. Julian Assange at The Six Billion Dollar Man film photo call at the 78th Cannes Film Festival. Credit: Doreen Kennedy/Alamy Live News.
Julian Assange. Sursa foto: Profimedia Images

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a depus o plângere în Suedia, contestând acordarea Premiului Nobel pentru Pace disidentei Maria Corina Machado, pe motiv că aceasta susține acțiunile președintelui american Donald Trump în Venezuela, decizie pe care Assange o consideră o deturnare a scopului premiului și o încălcare a testamentului lui Alfred Nobel.

Julian Assange susţine că premiul din 2025 contituie o „deturnare de fonduri şi o facilitare a crimelor de război potrivit legii suedeze” şi cere „îngheţarea” ceceului de 11 milioane de coroane (aproximativ un milion de euro) al laureatei. Premiul Nobel pentru Pace este decernat de către Comitetul Norvegian, la Oslo, însă Assange consideră că Fundaţia Nobel de la Stockholm trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară.

Fondatorul Wikileaks este de părere că desemnarea Mariei Corina Machado contravine testamentului lui Alfred Nobel din 1895 - care prevede ca premiul să fie decernat persoanei care a făcut „cel mai multă sau cea mai bună treabă în favoarea fraternităţii între naţiuni, abolirii sau reducerii armamentului permanent şi organizarea sau promovarea unor congrese ale păcii” - din cauza susţinerii acţiunilor lui Donald Trump în Venezuela.

Preşedintele american, căruia laureata venezueleană i-a dedicat Nobelul, a desfăşurat începând din august o flotilă impozantă la Marea Caraibilor, în mod oficial cu scopul de a lupta împotriva traficului de droguri, care a omorât cel puţin 87 de oameni.

Premiul Nobel pentru Pace i-a fost atribuit lui Maria Corina Machado pentru eforturile sale în favoarea unei tranziţii democratice în Venezuela.

Citește și Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 

Asange consideră că există un risc ca „fonduri provenind din donaţia Nobel să fi fost sau să fie deturnate” de la „obiectivul lor caritativ cu scopul de a facilita agresiunea, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război”.

Poliţia naţională suedeză a confirmat că a primit plângerea, care a fost transmisă, de asemenea, autorităţii de luptă împotriva criminalităţii economice. Autoritatea a confirmat existenţa acestei plângeri, însă precizează că nu are competenţa să o soluţioneze.

Julian Assange acuză aproximativ 30 de oficiali cu legături cu Fundaţia Nobel de faptul că au transformat „un instrument al păcii într-un instrument de război”.

Julian Assange, eliberat din închisoare, în Regatul Unit, în 2024, după ce a încheiat un acord cu justiţia americană care cerea să fie extrădate către Statele Unite, s-a refugiat în Ambasada Ecuadorului, în 2012, pentru a evita să fie extrădat către Suedia, unde era acuzat de viol, urmăriri care au fost abandonate între timp.

Citește și Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Digi Sport
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Venezuela's opposition leader Maria Corina Machado during a virtual press conference
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina Machado, a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela
barbat cu parul alb dupa gratii
„Premiul Nobel m-a ferit de bătăi în închisoare”. Mărturia șocantă a disidentului din Belarus, Ales Bialiațki
Nobel Peace Prize Award Ceremony 2023
Narges Mohammadi, laureată a premiului Nobel pentru Pace din 2023, a fost arestată „cu violență” în Iran
Maria Corina Machado își salută susținătorii la Oslo
Vânată de soldați și mereu la un pas de primejdie: Cum a reușit câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace să scape din Venezuela
Oslo, Norway 20251211. Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado during the opening of the official Peace Prize exhibition at the Nobel Peace Center on Thursday. Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado received the prize for her work to s
Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo
Recomandările redacţiei
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
explozie pod ucraina
Un pod ucrainean din apropierea R. Moldova, lovit de drone rusești...
NATO Secretary General Mark Rutte visits Poland
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care...
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Ultimele știri
„Grinch-ul decorurilor festive”, prins de poliţiştii din Bistrița înainte de Crăciun. Tânărul e acuzat de furt calificat şi distrugere
Noi reguli pentru obținerea cetățeniei moldovenești, care complică procesul de acordare
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă. El executa o condamnare de patru ani şi şapte luni de închisoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Redeschiderea unei succesiuni. Acte necesare şi condiţiile puse autorităţi
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...