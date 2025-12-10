Live TV

„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană

Data publicării:
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
Experiența Ucrainei arată că dacă nu este contracarat, războiul hibrid al Rusiei se poate transforma rapid într-un război militar în toată regula, a avertizat locotenent-colonel Arsen Dmitric din Corpul 1 Azov. Colaj foto: Profimedia Images / Sky News
Din articol
„Diplomații își fac treaba lor, noi ne-o facem pe a noastră” Avertisment pentru Europa. Războiul hibrid pe care Ucraina l-a pierdut a dus la invazia Rusiei

Locația secretă a bazei militare subterane a Corpului 1 Azov din estul Ucrainei este atât de bine ascunsă încât soldații trebuie să se schimbe în haine civile când o părăsesc ca să nu atragă deloc atenția asupra lor. De aici, una dintre cele mai eficiente unități ale armatei ucrainene încearcă să oprească înaintarea trupelor ruse pe câmpul de luptă și să elimine „cât mai mulți inamici”.

Unitatea care folosește acest vast labirint de încăperi subterane – Corpul 1 Azov din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei – este condusă de colonelul Denis Prokopenko, fostul comandant al Brigăzii Azov care a luptat la Azovstal, ultima redută a armatei ucrainene în Mariupol. Mâna lui dreaptă este locotenent-colonel Arsen Dmitric, zis și „Lemko”.

Soldații lui Lemko au luptat în această zonă încă din vara trecută pentru a contracara un val de atacuri lansate de armata rusă asupra orașului Pokrovsk și a zonelor din jurul acestui oraș-fortăreață din regiunea Donețk.

„Obiectivul nostru este să distrugem cât mai mulți inamici”, a explicat Lemko. „Vom suferi pierderi? Da. Ne va afecta? Absolut.” Dar dacă Rusiei i se va permite să avanseze, încă și mai mulți ucraineni vor avea de suferit.

„Singurul lor avantaj este numeric. Nu le pasă câți oameni pierd”, a spus Lemko, care a precizat că aproape 17.000 de soldați ruși au murit sau au fost răniți în acest sector al liniei frontului doar între lunile august și noiembrie.

„Diplomații își fac treaba lor, noi ne-o facem pe a noastră”

Filmările din drone obținute de Corpul 1 Azov arată cum blindatele și motocicletele cu care rușii înaintează pe câmpul de luptă sunt lovite de focul de artilerie și dronele ucrainenilor.

Soldații din Corpul 1 Azov luptă pentru apărarea unui teritoriu care, conform planului de pace propus inițial de SUA, ar trebui cedat Rusiei.

Ukrainian soldiers prepare for combat in Donetsk
Soldații din Corpul 1 Azov luptă încă din vara trecută pentru a contracara un val de atacuri lansate de armata rusă asupra orașului Pokrovsk și a zonelor din jurul acestui oraș-fortăreață din regiunea Donețk. Foto: Profimedia Images

Trupele ruse controlează 19,2% din Ucraina, inclusiv regiunile Crimeea, Luhansk, peste 80% din Donețk, în jur de 75% din Herson și Zaporojie și părți mici din Harkov, Sumî, Mikolaiv și Dnipropetrovsk, potrivit Reuters.

Generalul Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, a spus pentru Sky News că simpla cedare a teritoriilor ar fi „inacceptabilă” – afirmație cu care și Lemko este de acord.

„Nu asta este calea. Diplomații își fac treaba lor, noi ne-o facem pe a noastră”, a spus Lemko. „Treaba noastră, ca soldați, este să le oferim cât mai mult avantaje posibil echipei noastre de negociere. Și exact asta facem.”

Avertisment pentru Europa. Războiul hibrid pe care Ucraina l-a pierdut a dus la invazia Rusiei

Lemko, care a participat în lupta contra Rusiei încă de la anexarea Crimeei, în 2014, a lansat un avertisment și pentru restul Europei despre atacurile hibrid ale Rusiei, precum incursiunile misterioase ale dronelor, operațiunile de sabotaj și atacurile cibernetice din ultimul timp.

Experiența Ucrainei arată că dacă nu este contracarat, războiul hibrid al Rusiei se poate transforma rapid într-un război militar în toată regula.

„Ucraina a pierdut odată un război hibrid pe care l-a purtat încă de când și-a câștigat independența”, a spus Lemko. „Din cauza acelei înfrângeri, a existat o operațiune fizică împotriva noastră în Crimeea și apoi o operațiune fizică în 2022.”

„Acum, războiul hibrid a atins apogeul și se mută în țările baltice și în Europa”, a avertizat Lemko. „Acum este momentul ca toate țările să se unească și să contracareze acest război hibrid. Deoarece consecințele ar putea fi unele fizice.”

