Reacția Kremlinului după ce Zelenski a sugerat că Ucraina va lovi centrele de putere din Rusia: „Pare destul de iresponsabil”

Kremlinul a calificat drept „iresponsabile” recentele afirmații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a sugerat, într-un interviu, că Ucraina va lovi centrele de putere din Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că liderul de la Kiev „aruncă cu ameninţări în toate părţile, ceea ce pare destul de iresponsabil”, relatează AFP, conform News.ro.

Reacția vine după ce președintele ucrainean a lansat un avertisment pentru oficialii de la Kremlin.

Potrivit lui, oficialii ruși ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, emisiune în cadrul căreia a anunțat și când va renunța la președinția Ucrainei.

„Trebuie să știe unde se află adăposturile antiaeriene”, a afirmat el, referindu-se la oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz.

Mai mult, și Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, a reacționat la amenințarea lansată de Zelenski.

„Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să ştie unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanţii săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acţiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să ştie este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”, a scris Medvedev pe reţeaua socială X.

