Live TV

Reacția Kremlinului după ce Zelenski a sugerat că Ucraina va lovi centrele de putere din Rusia: „Pare destul de iresponsabil”

Data publicării:
dmitri peskov
Și Dmitri Medvedev a reacționat la amenințarea lansată de Zelenski. Foto: Profimedia

Kremlinul a calificat drept „iresponsabile” recentele afirmații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a sugerat, într-un interviu, că Ucraina va lovi centrele de putere din Rusia. 

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că liderul de la Kievaruncă cu ameninţări în toate părţile, ceea ce pare destul de iresponsabil”, relatează AFP, conform News.ro.

Reacția vine după ce președintele ucrainean a lansat un avertisment pentru oficialii de la Kremlin. 

Potrivit lui, oficialii ruși ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost antiaerian. Afirmația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, emisiune în cadrul căreia a anunțat și când va renunța la președinția Ucrainei.

„Trebuie să știe unde se află adăposturile antiaeriene”, a afirmat el, referindu-se la oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele în orice caz.

Mai mult, și Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, a reacționat la amenințarea lansată de Zelenski.

„Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să ştie unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanţii săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acţiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să ştie este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”, a scris Medvedev pe reţeaua socială X.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
profimedia-1038684011
2
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
3
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
4
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Eurofighter Typhoon
5
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Digi Sport
O singură dorință, după ce a venit nota de plată și a aflat de pedeapsa de 20 de ani! ”Mare dezamăgire”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei...
copil cu branula la mana pe patul de spital
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe...
parlamentul republicii moldova
Alegeri Republica Moldova 2025: Care sunt și ce promit moldovenilor...
medic si spital
Reacția ministrului Sănătății după moartea a șase copii la „Sf...
Ultimele știri
Reduceri masive pentru studenți la tren: 90% pe ruta facultate-domiciliu. Care e noutatea pentru românii care studiază în străinătate
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare
Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
protest moldova
Avertisment dur al ISW: Putin se pregătește să o înlăture de la putere pe Maia Sandu prin proteste violente
macron-trump
Cum interpretează Emmanuel Macron atitudinea pro-Ucraina a lui Trump: „Să crească presiunile împotriva Rusiei”
su-57
Moscova acceptă toate condițiile puse de Delhi, pentru ca India să ia în considerare achiziționarea a 84 de avioane rusești Su-57
Daniel Fried
„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să acceptăm realitatea și să acționăm ca atare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Fanatik.ro
“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!” Ce...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Adresa de domiciliu, eliminată de pe biletele de trimitere și internare. Cum se vor completa documentele...
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Niciodată în viața lui". Gigi Becali s-a convins de Mamadou Thiam și a făcut anunțul
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Va elimina Bolojan pensia anticipată? Ce categorii de pensionari ar putea fi vizați? Când se decide?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Cătălin Botezatu, declarații sincere despre Loredana Groza. „Ne-am sărutat, dar mi-a fost teamă să merg mai...