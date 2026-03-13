Live TV

Donald Trump, către liderii G7: Iranul este „pe punctul de a se preda”. Ironii la adresa lui Keir Starmer: „Este prea târziu”

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1076511270
Donald Trump închide ședința inaugurală a Consiliului Păcii la Institutul Donald J. Trump pentru Pace, pe 19 februarie 2026, la Washington. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor G7 într-o întâlnire virtuală miercuri că Iranul este „pe punctul de a se preda”, potrivit a trei oficiali din țările G7 informați cu privire la conținutul convorbirii. 24 de ore mai târziu, noul lider suprem al Iranului a emis prima sa declarație publică, promițând că va continua lupta, conform Axios.

Liderul de la Casa Albă este la fel de încrezător în privința rezultatului războiului în privat pe cât este în public. Dar evaluarea sa se ciocnește cu o realitate mai complexă de pe teren. Regimul iranian nu a dat semne de capitulare sau prăbușire iminentă — și, în a 14-a zi de război, încearcă să câștige mai multă influență prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

Cel de-al 47-lea președinte american s-a lăudat cu rezultatele operațiunii Epic Fury în cadrul conferinței telefonice a G7 de miercuri dimineață, spunându-le aliaților: „Am scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”.

În timp ce susținea că Iranul era pe punctul de a se preda, el a sugerat, de asemenea, că nu mai existau oficiali în viață la Teheran care să aibă puterea de a lua această decizie.

„Nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu există nimeni care să poată anunța predarea”, a spus Trump, potrivit a doi oficiali informați cu privire la convorbirea telefonică.

Trump l-a ridiculizat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, calificându-l drept „nesemnificativ” și declarând anterior pentru Axios că fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi „inacceptabil” pentru SUA.

Într-un mesaj citit joi la televiziunea de stat, Mojtaba Khamenei a jurat să răzbune „martirii” iranieni și să deschidă noi fronturi în război „unde inamicul are puțină experiență și este extrem de vulnerabil”.

Khamenei a declarat că Iranul va continua să amenințe Strâmtoarea Ormuz, unde atacurile asupra petrolierelor au determinat deja creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril și au declanșat temeri privind o criză economică globală.

Convorbirea a avut loc pe fondul îngrijorării profunde a liderilor G7 cu privire la consecințele economice tot mai grave ale războiului.

Toți ceilalți lideri l-au îndemnat pe liderul american să pună capăt războiului cât mai repede, subliniind că Strâmtoarea Ormuz trebuie securizată cât mai curând posibil, au declarat pentru Axios doi oficiali informați cu privire la convorbire. Totuși, Trump a declarat că situația din Ormuz se îmbunătățește și că navele comerciale ar trebui să-și reia operațiunile în zonă, a declarat un oficial informat cu privire la convorbire. Cel puțin două tancuri au fost incendiate în largul coastelor Irakului în acea noapte.

Trump a fost „ambiguu și evaziv” în privința obiectivelor și calendarului său pentru încheierea războiului, au afirmat surse. Unii participanți au părăsit conferința telefonică cu impresia că el dorește să pună capăt conflictului, în timp ce alții au avut o impresie complet opusă.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că principala problemă pe care o analizează este calendarul. El nu a stabilit niciun termen limită, dar a afirmat că „trebuie să ducem treaba la bun sfârșit” pentru a evita un alt război cu Iranul în următorii cinci ani.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Pe măsură ce criza din Ormuz determină creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari, Rusia – un important producător de petrol – are de câștigat.

Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron l-au îndemnat pe Trump în cadrul convorbirii telefonice să nu permită Moscovei să exploateze războiul sau să beneficieze de o relaxare a sancțiunilor, au declarat doi oficiali.

Câteva ore mai târziu, trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit în Florida cu consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta despre criza energetică globală.

Joi, în ciuda obiecțiilor celor trei puteri europene, Departamentul Trezoreriei a anunțat o derogare de o lună de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc. Derogarea se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și impune ca acesta să nu aibă nicio legătură cu Iranul, cu scopul de a stabiliza piețele energetice globale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat într-o declarație că măsura „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

Doi oficiali informați cu privire la convorbire au declarat că Trump l-a ironizat pe premierul britanic Keir Starmer pentru refuzul său inițial de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru atacuri asupra Iranului.

După ce Iranul a început să atace statele din Golf, Starmer și-a schimbat poziția și a oferit acces la baze pentru atacuri „defensive” asupra bazelor de rachete iraniene.

Trump i-a spus lui Starmer, în fața celorlalți lideri G7, că nu mai are nevoie de ajutorul său: „Ar fi trebuit să propui asta înainte de război – acum este prea târziu”, a spus el.

Citește și: 

Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie conflictul actual din Iran (BBC InDepth)

Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ursula von der Leyen.
1
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
2
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Alertă în Turcia: NATO a doborât o nouă rachetă iraniană. Sirene la baza aeriană Incirlik
34
Misiune îndeplinită în Irak? Lăudăroșenia din 2003 care bântuie conflictul actual din Iran (BBC InDepth)
sefa diplomatiei ue
Statele Unite vor să „divizeze Europa”, spune Kaja Kallas: „Au fost foarte clare. Nu le place Uniunea Europeană”
Iran: US-Israeli Strikes On The Shahran Oil Depot
Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului
donald trump
Donald Trump susține că este o „mare onoare” să ucidă lideri ai regimului din Iran: „Priviți ce se întâmplă astăzi”
Recomandările redacţiei
Dronă Shahed
Două mesaje Ro-Alert în județul Tulcea din cauza unei drone. MApN a...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să...
Rafinărie Austria
Împovărată cu datorii, Europa are puţine opţiuni pentru a atenua...
barbat cu bonuri in mana
Avertismentul unui economist: „Inflația rămâne principala problemă a...
Ultimele știri
DIANA, acceleratorul NATO pentru inovație. Cum contribuie România la infrastructura critică a alianței și ce ar putea face mai mult
Adrian Câciu, reclamat la CNCD după ce i-a spus unui deputat UDMR că nu știe ce înseamnă să fii român. USR: „Să nu tolerăm xenofobia”
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Germania. Anunțul MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Mesaj Ro-Alert în România: 'Rămâneți în case!' MApN a ridicat 2 avioane F-16 în aer
Fanatik.ro
Afacerea testelor rapide Covid făcute la colț de stradă a lăsat datorii de 50 de milioane de lei la bugetul...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
„Ești vampir?” A împlinit 60 de ani, dar internetul refuză să-l creadă. Imaginile care au devenit virale pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mia bogați ca la Giurgiu
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”