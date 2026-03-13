Donald Trump, către liderii G7: Iranul este „pe punctul de a se preda”. Ironii la adresa lui Keir Starmer: „Este prea târziu”

Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor G7 într-o întâlnire virtuală miercuri că Iranul este „pe punctul de a se preda”, potrivit a trei oficiali din țările G7 informați cu privire la conținutul convorbirii. 24 de ore mai târziu, noul lider suprem al Iranului a emis prima sa declarație publică, promițând că va continua lupta, conform Axios.

Liderul de la Casa Albă este la fel de încrezător în privința rezultatului războiului în privat pe cât este în public. Dar evaluarea sa se ciocnește cu o realitate mai complexă de pe teren. Regimul iranian nu a dat semne de capitulare sau prăbușire iminentă — și, în a 14-a zi de război, încearcă să câștige mai multă influență prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

Cel de-al 47-lea președinte american s-a lăudat cu rezultatele operațiunii Epic Fury în cadrul conferinței telefonice a G7 de miercuri dimineață, spunându-le aliaților: „Am scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”.

În timp ce susținea că Iranul era pe punctul de a se preda, el a sugerat, de asemenea, că nu mai existau oficiali în viață la Teheran care să aibă puterea de a lua această decizie.

„Nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu există nimeni care să poată anunța predarea”, a spus Trump, potrivit a doi oficiali informați cu privire la convorbirea telefonică.

Trump l-a ridiculizat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, calificându-l drept „nesemnificativ” și declarând anterior pentru Axios că fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi „inacceptabil” pentru SUA.

Într-un mesaj citit joi la televiziunea de stat, Mojtaba Khamenei a jurat să răzbune „martirii” iranieni și să deschidă noi fronturi în război „unde inamicul are puțină experiență și este extrem de vulnerabil”.

Khamenei a declarat că Iranul va continua să amenințe Strâmtoarea Ormuz, unde atacurile asupra petrolierelor au determinat deja creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril și au declanșat temeri privind o criză economică globală.

Convorbirea a avut loc pe fondul îngrijorării profunde a liderilor G7 cu privire la consecințele economice tot mai grave ale războiului.

Toți ceilalți lideri l-au îndemnat pe liderul american să pună capăt războiului cât mai repede, subliniind că Strâmtoarea Ormuz trebuie securizată cât mai curând posibil, au declarat pentru Axios doi oficiali informați cu privire la convorbire. Totuși, Trump a declarat că situația din Ormuz se îmbunătățește și că navele comerciale ar trebui să-și reia operațiunile în zonă, a declarat un oficial informat cu privire la convorbire. Cel puțin două tancuri au fost incendiate în largul coastelor Irakului în acea noapte.

Trump a fost „ambiguu și evaziv” în privința obiectivelor și calendarului său pentru încheierea războiului, au afirmat surse. Unii participanți au părăsit conferința telefonică cu impresia că el dorește să pună capăt conflictului, în timp ce alții au avut o impresie complet opusă.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că principala problemă pe care o analizează este calendarul. El nu a stabilit niciun termen limită, dar a afirmat că „trebuie să ducem treaba la bun sfârșit” pentru a evita un alt război cu Iranul în următorii cinci ani.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Pe măsură ce criza din Ormuz determină creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari, Rusia – un important producător de petrol – are de câștigat.

Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron l-au îndemnat pe Trump în cadrul convorbirii telefonice să nu permită Moscovei să exploateze războiul sau să beneficieze de o relaxare a sancțiunilor, au declarat doi oficiali.

Câteva ore mai târziu, trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit în Florida cu consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta despre criza energetică globală.

Joi, în ciuda obiecțiilor celor trei puteri europene, Departamentul Trezoreriei a anunțat o derogare de o lună de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc. Derogarea se aplică numai petrolului aflat deja în tranzit și impune ca acesta să nu aibă nicio legătură cu Iranul, cu scopul de a stabiliza piețele energetice globale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat într-o declarație că măsura „nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus”.

Doi oficiali informați cu privire la convorbire au declarat că Trump l-a ironizat pe premierul britanic Keir Starmer pentru refuzul său inițial de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru atacuri asupra Iranului.

După ce Iranul a început să atace statele din Golf, Starmer și-a schimbat poziția și a oferit acces la baze pentru atacuri „defensive” asupra bazelor de rachete iraniene.

Trump i-a spus lui Starmer, în fața celorlalți lideri G7, că nu mai are nevoie de ajutorul său: „Ar fi trebuit să propui asta înainte de război – acum este prea târziu”, a spus el.

Editor : A.M.G.