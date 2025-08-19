Live TV

Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune despre garanțiile de securitate pe care le vor oferi americanii

Nicio cizmă de soldat american nu va călca în Ucraina după încheierea păcii, a declarat Donald Trump, marți, într-un interviu pentru Fox News. Președintele SUA a confirmat că sunt cel puțin trei țări europene care vor să trimită militari în țara invadată de Rusia. Totuși, până la discuțiile despre cine și cum supraveghează pacea, Trump spune că Vladimir Putin ar putea totuși să nu accepte un acord. Totodată, liderul american a precizat că SUA vor contribui cu „operațiuni aeriene”. 

Întrebat dacă SUA vor trimite trupe pe teren ca parte a garanției de securitate pentru Ucraina, Trump este categoric că acest lucru nu se va întâmpla. 

„Vă dau asigurarea mea și eu sunt președinte”, spune el. „Încerc doar să împiedic uciderea oamenilor”.

„Franța și Germania, câteva dintre ele, și Marea Britanie, ei vor să aibă, știți, trupe la sol. Eu nu cred că va fi o problemă, să fiu sincer cu voi. Cred că Putin s-a săturat de asta, cred că toți s-au săturat, dar niciodată nu știi. Vom afla despre președintele Putin în următoarele câteva săptămâni, asta pot să vă spun. Și vom vedea încotro merg lucrurile. Este posibil ca el să nu vrea să facă o înțelegere. 

Noi suntem gata să îi ajutăm (n.r. pe europeni) cu diverse lucruri, mai ales, dacă vorbim de forța aeriană, pentru că nimeni nu are ceea ce avem noi. 

Dar va exista o formă de securitate. Nu poate fi NATO  asta nu s-ar întâmpla niciodată. Cine ar vrea asta? Adică, dacă ai fi Rusia, ai vrea să îți vezi dușmanul chiar la graniță? Nu faci asta. De aceea Ucraina a fost mereu privită ca un tampon între Rusia și restul Europei”, a declarat președintele SUA. 

Donald Trump a oferit și câteva detalii despre viziunea sa privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, spunând că, în timp ce europenii sunt „dispuși să trimită trupe pe teren”, SUA se concentrează pe operațiuni aeriene, conform The Guardian. 

„Suntem dispuși să îi ajutăm, mai ales dacă este vorba de operațiuni aeriene, pentru că nimeni nu are ceea ce avem noi”, susține șeful de la Casa Albă. 

