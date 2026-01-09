Live TV

Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde

Agenți ICE în Minneapolis
Incidentul din Minneapolis a scos în evidență și mai mult conflictul care a divizat societatea americană din cauza felului în care agenții federali acționează pentru a controla imigrația. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Explicația administrației Trump este pură manipulare” 2.000 de agenți ICE au fost trimiși în Minnesota în cea mai mare operațiune de până acum

Un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, după ce aceasta ar fi încercat să îl lovească cu mașina. Primarul orașului a spus că afirmațiile oficialilor de la Casa Albă sunt „minciuni” și a criticat acțiunile ICE. Totul a durat doar câteva secunde, însă consecințele incidentului se vor simți mult timp de acum înainte.

Incidentul din Minneapolis a scos în evidență și mai mult conflictul care a divizat societatea americană din cauza felului în care agenții federali acționează pentru a controla imigrația.

Protestatarii au ieșit deja în stradă pentru a li se opune agenților ICE desfășurați în Minnesota. Acum, liniile bătăliei sunt trasate, iar ambele părți sunt pregătite de o confruntare lungă.

Donald Trump susține că ofițerul ICE a acționat în legitimă apărare. Președintele american a descris victima de 37 de ani, Renee Nicole Good, drept „o agitatoare profesionistă” care „l-a lovit cu brutalitate” pe agent.

Clashes erupt outside ICE facility in Minneapolis
Protestatarii au ieșit deja în stradă pentru a li se opune agenților ICE desfășurați în Minnesota. Foto: Profimedia Images

„Nu credeți propaganda”, a reacționat guvernatorul statului, Tim Walz. „Am văzut videoclipul.”

„Ceea ce vedem reprezintă consecințele unei guvernări menite să genereze frică, titluri de presă și conflict”, a mai spus Walz într-o conferință de presă. „Este o guvernare prin reality show, iar această nesăbuință a costat astăzi viața unei persoane.”

Primarul Jacob Frey nu s-a abținut să critice operațiunea ICE, spunându-le agenților: „Plecați dracului afară de aici! Un agent și-a folosit în mod nesăbuit puterea, ceea ce a dus la moartea unei persoane, uciderea ei.”

„Explicația administrației Trump este pură manipulare”

În același timp, șefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a apărat acțiunile agentului ICE, spunând că incidentul provocat de Good reprezintă un act de „terorism domestic”.

Noem susține că Good „i-a urmărit și i-a împiedicat” toată ziua pe agenții ICE să își desfășoare activitatea, iar ofițerul implicat în incident și-a folosit arma ca să se apere și „să le salveze viața colegilor lui”.

Kristi Noem
Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, a catalogat incidentul drept un act de „terorism domestic”. Foto: Profimedia Images

„Prin faptul că nu lucrează cu noi, guvernatorul Walz și primarul Frey pun acești infractori în fața copiilor și nepoților noștri”, a mai spus Noem.

Adversara lui Trump de la alegerile prezidențiale din 2024, Kamala Harris, l-a acuzat pe președintele american de „manipulare”.

„Mulți dintre noi am văzut videoclipul îngrozitor și dureros, ceea ce arată clar că explicația administrației Trump privind acest atac armat este pură manipulare”, a scris Harris pe rețelele sociale.

2.000 de agenți ICE au fost trimiși în Minnesota în cea mai mare operațiune de până acum

Fiecare tabără a acestui conflict are propria sa interpretare cu privire la acest incident, însă mai mulți martori au negat vehement versiunea evenimentelor prezentată de administrația Trump.

US-NEWS-MINN-ICE-SHOOTING-MAYOR-MS
Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, nu s-a abținut să critice operațiunea ICE, spunându-le agenților: „Plecați dracului afară de aici!” Foto: Profimedia Images

Tensiunile au crescut timp de mai multe săptămâni în statul Minnesota, unde 2.000 de agenți ICE au fost trimiși în luna decembrie. Operațiunea din orașul Minneapolis a fost cea mai mare dintre toate cele desfășurate până acum de ICE, potrivit Sky News.

Nu este prima dată când primarul Frey s-a confruntat cu astfel de controverse – tot în Minneapolis a avut loc și uciderea lui George Floyd, în 2020, incident ce a iscat proteste în toată țara.

Frey știe foarte bine cum tragedii precum cea din 7 ianuarie pot deveni momente de cotitură pentru America, ce se răsfrâng asupra întregii societăți.

Editor : Raul Nețoiu

