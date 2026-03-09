UE, apel după escaladarea războiului din Iran. Von der Leyen și Costa: atacurile sunt „inacceptabile”, trebuie protejați civilii

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa au discutat luni, prin videoconferință, cu lideri din mai multe state din Orientul Mijlociu despre evoluțiile războiului din Iran și impactul acestuia asupra securității regionale și energetice.

La discuții au participat lideri din Iordania, Egipt, Bahrain, Liban, Siria, Turcia, Armenia, Irak, Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Oman.

Cei doi lideri europeni au condamnat „în cei mai fermi termeni” atacurile lansate de Iran asupra țărilor din regiune și și-au exprimat solidaritatea cu populația afectată.

„Au condamnat încă o dată, în cei mai puternici termeni, atacurile nediscriminatorii ale Iranului și și-au transmis solidaritatea deplină cu popoarele din regiune”, precizează comunicatul al Comisiei Europene.

Von der Leyen și Costa au mulțumit statelor din regiune pentru sprijinul acordat în repatrierea zecilor de mii de cetățeni europeni rămași blocați după izbucnirea conflictului.

Oficialii europeni au subliniat că Uniunea Europeană rămâne un partener „de lungă durată și de încredere” pentru statele din regiune și este pregătită să contribuie la reducerea tensiunilor.

„Credem cu tărie că dialogul și diplomația sunt singura cale viabilă de urmat”, au transmis liderii europeni.

Apel la respectarea dreptului internațional

Cei doi oficiali au reafirmat poziția Uniunii Europene privind activitățile Iranului, cerând autorităților de la Teheran să pună capăt programului nuclear și să limiteze programul de rachete balistice. Totodată, UE a condamnat reprimarea violentă a protestelor și a cetățenilor iranieni.

Von der Leyen și Costa au cerut, de asemenea, protejarea civililor și respectarea dreptului internațional și a principiilor Cartei ONU.

Îngrijorare pentru situația din Liban

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea profundă față de impactul crizei regionale asupra Libanului, unde conflictul a provocat strămutări masive de populație.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat mobilizarea stocurilor de ajutor umanitar ReliefEU pentru a sprijini aproximativ 130.000 de persoane din Liban, primul transport urmând să fie trimis marți.

De asemenea, liderii au discutat despre efectele atacurilor asupra infrastructurii energetice și despre impactul închiderii strâmtorii Ormuz asupra securității energetice globale, convenind să mențină contactul strâns pentru a coordona răspunsul la evoluțiile din regiune.

Editor : Ana Petrescu