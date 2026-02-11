Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul privind acordul de pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să anunțe planul pentru alegerile prezidențiale și referendumul pe 24 februarie, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și europeni implicați în planificare, conform Reuters.

Reuters a raportat săptămâna trecută că, în conformitate cu un cadru discutat de negociatorii americani și ucraineni, orice acord de pace ar fi supus unui referendum al alegătorilor ucraineni, care ar vota simultan la alegerile naționale, adăugând că oficialii au discutat posibilitatea ca alegerile naționale și referendumul să aibă loc în luna mai.

Ucraina a început să planifice alegerile prezidențiale, alături de un referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, a raportat miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni și occidentali familiarizați cu această chestiune.

În decembrie 2025, liderul de la Kiev s-a declarat pregătit pentru organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina, răspunzând unei solicitări forumlate de SUA.

„Statele Unite ale Americii au făcut o solicitare pentru alegeri prezidențiale, iar eu le-am spus că aș fi pregătit pentru astfel de alegeri”, a spus el.

În aceeași lună, liderul ucrainean a dezvăluit că este dispus să supună planul de pace unui referendum dacă Rusia acceptă un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Amintim că ultimele alegeri prezidenţiale şi parlamentare din Ucraina au avut loc în 2019, când Zelenski a câştigat cu o majoritate covârşitoare, devenind preşedinte.

Mandatul său de cinci ani a expirat anul trecut, iar Rusia a pus la îndoială legitimitatea sa, dar aliaţii Kievului au respins afirmaţiile Moscovei şi ratingurile lui Zelenski sunt ridicate.

La alegerile prezidenţiale din 2019, aproape 19 milioane de persoane şi-au exprimat votul, din 30 de milioane de alegători înregistraţi. Cel puţin 20% dintre aceştia locuiau în părţi ale Ucrainei ocupate acum de Rusia, arată datele de dinainte de război.

