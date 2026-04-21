Live TV

Volodimir Zelenski îi critică pe trimișii lui Donald Trump: „Este o lipsă de respect să meargă la Moscova și nu la Kiev”

Data publicării:
Russia Ukraine War
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a considerat vizitele trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, dar nu și la Kiev, drept o „lipsă de respect”. Cei doi au vizitat capitala Rusiei la sfârșitul anului trecut, pe măsură ce negocierile privind încetarea focului menite să pună capăt războiului din Ucraina au luat avânt, și din nou în ianuarie, relatează BBC.

Witkoff, care a fost la Moscova de opt ori, s-a întâlnit cu Vladimir Putin în numeroase rânduri. Cu toate acestea, nici el, nici Kushner nu au vizitat vreodată Kievul în calitate oficială.

„Este o lipsă de respect din partea lor să meargă la Moscova și nu la Kiev, este pur și simplu o lipsă de respect”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat unui post de știri ucrainean. „Înțeleg că avem de-a face cu o logistică complexă... Dacă nu vor, ne putem întâlni în alte țări”, a adăugat el.

Witkoff, un fost magnat imobiliar, este trimisul special al lui Donald Trump, iar Kushner este ginerele președintelui american.

La începutul lunii aprilie, Zelenski a declarat că cei doi intenționau să viziteze Ucraina, dar această călătorie nu s-a mai concretizat pe fondul conflictului SUA-Israel cu Iranul.

Ultima reuniune trilaterală între Rusia, Statele Unite și Ucraina a avut loc la jumătatea lunii februarie. La mai puțin de două săptămâni după aceea, Statele Unite și Israelul au început să lanseze atacuri asupra Iranului, iar atenția s-a mutat de la sfârșitul războiului din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.

Witkoff și Kushner fac parte din echipa de negociatori a SUA care se deplasează în Pakistan pentru discuții privind încetarea focului cu Iranul, iar liderul ucrainean a recunoscut că atenția Statelor Unite era îndreptată spre Orientul Mijlociu.

„Dar... în orice caz, pentru noi este important să continuăm să cooperăm cu americanii”, a adăugat el.

Discuțiile privind încetarea focului au luat avânt în toamna anului 2025, când s-a aflat că oficialii ruși și americani lucraseră la un plan de încheiere a războiului din Ucraina care părea să includă mai multe condiții nefavorabile pentru Kiev. Ucraina a insistat să fie implicată în discuții, iar ulterior au avut loc mai multe întâlniri și summituri.

Până în februarie, atât Moscova, cât și Kievul au declarat că au ajuns la un acord cu privire la anumite „aspecte militare”, printre care stabilirea liniei frontului și monitorizarea încetării focului.

Alte chestiuni rămân nerezolvate, printre care cererea Ucrainei ca Rusia să repatrieze copiii ucraineni pe care i-a deportat cu forța de la începutul războiului, precum și insistența Moscovei asupra unei „schimbări de regim” la Kiev.

Însă problema cheie este statutul regiunii Donbas din estul Ucrainei. Cererea Moscovei de a ceda teritoriu suveran ucrainean în schimbul încetării războiului este inacceptabilă pentru Kiev, iar niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze, ceea ce duce negocierile într-un impas.

„Căutăm un compromis între două poziții complet opuse”, a declarat Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, în februarie. „Încă nu l-am găsit.”

Războiul, care a izbucnit odată cu lansarea de către Rusia a invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, este o realitate cotidiană pentru ucraineni de peste patru ani. Vaste zone din estul Ucrainei se află sub control rusesc, iar trupele de la Kiev și Moscova continuă să se angajeze în lupte directe pe o linie de front întinsă, care se întinde de la Luhansk, în nord-est, până la Herson, în sud.

Orașele din toată Ucraina sunt ținta unor atacuri aeriene repetate, Rusia folosind sute de drone și rachete care ucid civili și distrug infrastructura. Într-o noapte de săptămâna trecută, Rusia a lansat peste 700 de drone și rachete în mai multe valuri, ucigând cel puțin 18 persoane.

Între timp, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse folosind drone cu rază lungă de acțiune, lovind porturi, fabrici, depozite și terminale petroliere situate adânc pe teritoriul rus.

Conform calculelor Reuters, cel puțin 20% din capacitatea totală de export a Rusiei era scoasă din funcțiune la începutul lunii aprilie, în urma atacurilor. Dar criza energetică provocată de război – și de sancțiunile împotriva Iranului – a dus până acum la câștiguri financiare pentru Rusia, deoarece i-a sporit veniturile din petrol, deși PIB-ul țării continuă să scadă.

Citește și:

Volodimir Zelenski avertizează: „Războiul din Iran întărește Rusia și pune presiune pe apărarea aeriană a Ucrainei”

Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski avertizează: „Războiul din Iran întărește Rusia și pune presiune pe apărarea aeriană a Ucrainei”
Moldova UE
Înalt oficial al UE: Moldova ocupă un loc mai bun față de Ucraina în ceea ce privește ritmul reformelor pentru admiterea în Uniune
Jean-Noël Barrot
Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invadarea Ucrainei. „Liderii ruşi trebuie să dea socoteală”
soldat rus militar rus rusia
Rusia susține că a ocupat 1.700 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei în acest an: „Au trecut sub controlul nostru”
volodimir zelenski la birou
Zelenski respinge ideea retragerii din Donbas: „Ar însemna o înfrângere strategică pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 53. Donald Trump spune că „se așteaptă” ca Statele Unite să bombardeze Iranul
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
George Buhnici, reacție după incendiul de la CET Vest: „O infrastructură construită în comunism, cârpită zeci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment