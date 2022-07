Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „consternat”, iar Uniunea Europeană a denunţat joi noile „atrocităţi” ale armatei ruse, după ce atacurile asupra oraşului Viniţa din centrul Ucrainei au provocat moartea a cel puţin 23 de persoane. Totodată, salvatorii ucraineni au anunţat joi seară că sunt și 29 dispăruţi, 71 de persoane spitalizate şi peste 100 de răniţi trataţi la faţa locului. Volodimir Zelenski a calificat atacul rusesc drept un „act terorist deschis” și a transmis comunității internaționale că Rusia a răpit peste 200.000 de copii ucraineni de la începutul invaziei. Pe de altă parte, un general ucrainean susține că eliberarea Crimeei este inevitabilă, iar distrugerea podului peste Strâmtoarea Kerci este un pas necesar. Separat, 44 de localităţi din regiunea Herson din sudul Ucrainei au fost eliberate, potrivit oficialilor regionali citați de presa de la Kiev.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Controlul evaluat al teritoriului în regiunea Donețk la data de 14 spre 15 iulie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

ISW: Trupele rusești sunt într-o pauză operațională, dar vor lansa curând o ofensivă pe scară largă

ACTUALIZARE 08:49 În evaluarea războiului de joi noapte spre vineri dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) transmite că pauza operațională a armatei ruse a continuat într-o mare măsură, cu atacuri terestre limitate de-a lungul frontului Sloviansk-Siversk-Bahmut.

Principalele concluzii ale ISW:

Rusia și-a continuat campania de atacuri sistematice asupra zonelor rezidențiale din orașele ucrainene cu lovituri asupra orașelor Vinița, Harkov și Nikolaev.

Forțele de invazie au continuat eforturile de a avansa spre Siversk, dar progresul lor este neclar.

Trupele Moscovei au desfășurat atacuri terestre limitate în jurul Bahmut și Sloviansk, dar nu au realizat niciun progres.

Liderul cecen Ramazan Kadîrov a afirmat că unul dintre cele patru noi batalioane pe care le-a format a fost desfășurat în Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forțele ruse au continuat să întreprindă măsuri defensive pentru a preveni contraofensivele ucrainene de-a lungul Axei de Sud. Direcția militară principală ucraineană (GUR) a raportat că forțele ruse au înființat un depozit de muniții în cadrul Teatrului Dramatic al orașului Herson.

ISW spune că forțele ruse vor continua probabil să mute depozitele de muniții în reperele istorice ale orașului, într-o încercare de a apăra echipamentele și forța militară de loviturile ucrainene.

Citește continuarea articolului AICI

Guvernul ucrainean a decretat zi de doliu în regiunea Viniţa

ACTUALIZARE 08:40 Guvernatorul din Viniţa, Serghii Borzov, a decretat pentru vineri zi de doliu în întreaga regiune, în memoria victimelor atacului cu rachete produs, joi, în centrul oraşului Viniţa, transmite Agerpres.

Potrivit oficialilor Administraţiei Regionale Militare de Stat din Viniţa, atacul s-a soldat cu moartea a 23 de persoane, dintre care trei sunt copii. Numărul total al persoanelor care au necesitat îngrijiri medicale în urma exploziei celor două bombe lansate de armata rusă este de 183.

Vineri dimineaţă, în spitalele din Viniţa erau internate 73 de persoane, iar printre acestea se află şi trei copii. De asemenea, 18 persoane erau date dispărute.

Zeci de morți și răniți după un bombardament rusesc cu rachete Kalibr în Vinița. Foto: Profimedia Images

Două rachete au lovit, joi, Piaţa Victoriei din Viniţa, una dintre cele mai aglomerate zone ale oraşului. Rachetele au distrus în principal Casa Ofiţerilor şi o clădire de birouri la parterul căreia funcţiona o clinică medicală. Alte 32 de imobile au fost afectate de suflul exploziei.

De asemenea, peste 50 de maşini au fost distruse.

"Toate mamele din Rusia îl urăsc pe Putin". La câteva zile după ce a spus asta, o femeie a aflat că fiul ei a murit în Ucraina

ACTUALIZARE 08:20 Mamele soldaților ruși trimiși pe front în Ucraina "îl urăsc pe Putin", spune o femeie al cărei fiu a murit în război. Ea a povestit că nu a știut ce s-a întâmplat cu fiul ei, cum a ajuns în Ucraina și că a aflat de la un camarad despre moartea lui, scrie BBC. Femeia a criticat invazia Rusiei și a subliniat că toate mamele au aceeași atitudine: "Dacă mamele tuturor soldaților de acolo sau cele care și-au pierdut fiii, dacă s-ar ridica toate, vă puteți imagina cât de mare ar fi acea armată? Și o vor face".

În 20 februarie, Valya a fost sunată de fiul ei, care era soldat în armata rusă. Unitatea lui participa la "exerciții" lângă granița cu Ucraina. Cel puțin așa se știa atunci. "A spus că făceau antrenament de tragere și că stau în corturi", a povestit Valya discuția cu fiul ei. A fost ultima oară când cei doi au vorbit.

Patru zile mai târziu, trupele ruse au invadat Ucraina.

Mamele soldaților ruși trimiși pe front în Ucraina "îl urăsc pe Putin", spune o femeie al cărei fiu a murit în război. FOTO: Profimedia Images

Valya nu este numele real al femeii. De teama repercusiunilor din partea autorităților, femeia a cerut reporterilor BBC să nu îi dezvăluie identitatea. A ținut însă să-și spună povestea.

A vrut să vorbească despre fiul ei și despre ce crede despre "operațiunea militară specială" a Kremlinului.

Citește continuarea articolului AICI

Povestea Lizei, fetița de 4 ani care nu a mai ajuns acasă. Ultimele ei ore de viață, surprinse în imagini, înainte de atacul din Vinița

ACTUALIZARE 08:00 Liza Dmitrieva, în vârstă de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost uciși în bombardamentul de joi de la Vinița, pe o stradă aglomerată dintr-un oraș care scăpase relativ neatins de război. Mama ei a supraviețuit exploziei, dar are cu răni grave. Ultimele ore din viața micuței au fost surprinse în câteva fotografii care au fost rezumate într-un reportaj The Guardian. Viața și moartea Lizei Dmitrieva reprezintă simbolul unui conflict în care sfârșitul vine adesea fără avertisment, din cer.

Momentul exploziei uneia dintre rachetele rusești care au lovit joi orașul ucrainean Vinița a fost surprins de mai multe camere de supraveghere. Pe imaginile publicate de agenția TPYXA se vede cum oamenii se aruncă la pământ sau o iau la fugă în căutarea unui adăpost.

O serie de videoclipuri și fotografii postate pe rețelele sociale au surprins ultimele ore de viață ale Lizei, care a împlinit patru ani în martie, în plină invazie rusă a Ucrainei. Mama ei, Irina, și-a pierdut un picior în atacul care a fost condamnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, drept „un act de terorism deschis”.

Mama Lizei își dusese fiica într-un cărucior în culorile roz și negru la un centru de dezvoltare și educație dintr-un oraș despre care se credea că este departe de linia frontului, la patru ore de mers cu mașina spre vest de capitala Kiev.

Citește continuarea articolului AICI

Zelenski face apel la partenerii internaționali să impună noi sancțiuni Rusiei cât mai curând posibil



ACTUALIZARE 07:50 „Teroarea este un virus. Și dacă unul dintre teroriști rămâne nepedepsit, nu face decât să-i încurajeze pe alții. Sunt necesare noi sancțiuni [pentru teroare] cât mai curând posibil”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în mesajul zilnic pentru națiune postat joi noapte pe rețelele sociale.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că este nevoie și de tribunalul special pentru agresiunea rusă și de un mecanism special de compensare care să direcționeze fondurile statului terorist către cei pe care acesta dorea să-i distrugă, transmite agenția Ukrinform.

În opinia sa, este absolut necesar să se pună în aplicare cât mai curând posibil astfel de restricții împotriva exporturilor rusești de energie, care să nu permită teroriștilor să-și acopere costurile în detrimentul comunității internaționale.

„Și vreau să subliniez: toate acestea sunt necesare nu numai Ucrainei, nu numai cetățenilor noștri, ale căror vieți sunt amenințate de teroarea rusă. Acest lucru este necesar pentru toți, toți cei din lume care prețuiesc măcar puțin viața umană”, a spus Zelenski, adresându-se partenerilor internaționali.

Șeful statului ucrainean a subliniat că ucrainenii sunt recunoscători tuturor celor care îi ajută: fiecărui stat, structuri internaționale, asociații din întreaga lume, business-uri sau fiecărei persoane căreia îi pasă.

„Această zi demonstrează încă o dată că Rusia trebuie să fie recunoscută oficial ca stat terorist. Nicio altă ţară din lume nu îşi permite să distrugă zilnic oraşe paşnice şi vieţi omeneşti obişnuite cu rachete de croazieră şi artilerie” , a mai declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a precizat și că printre cei 23 de morţi de la Viniţa se numără trei copii cu vârsta sub zece ani „şi din păcate, acesta nu este numărul final” deoarece „zeci de oameni sunt dispăruţi” şi există „răniţi foarte grav”.

SUA: Nu există restricţii privind vânzarea de echipamente agricole către Moscova

ACTUALIZARE 07:40 SUA au declarat joi că nu vor interzice vânzarea de echipamente agricole către Rusia, negând din nou afirmaţiile Moscovei potrivit cărora sancţiunile occidentale - şi nu invadarea Ucrainei - sunt la originea crizei alimentare mondiale, relatează AFP.

Departamentul Trezoreriei, într-un document oficial privind scutirile de sancţiuni, a indicat că nu va opri tranzacţiile americane legate de producţia, vânzarea sau transportul de echipamente agricole, transmite Agerpres.

În conformitate cu regulile anterioare stabilite după invazia din 24 februarie, Trezoreria a indicat de asemenea că nu va interzice produsele agricole precum îngrăşămintele, nici dispozitivele medicale şi testele COVID -19.

Trezoreria a indicat că nu va interzice nici produsele agricole precum îngrăşămintele. Foto: Profimedia Images

Extinderea scutirilor "reiterează faptul că sancţiunile SUA împotriva Rusiei în răspuns la războiul său neprovocat şi nejustificat împotriva Ucrainei nu împiedică comerţul agricol şi medical", potrivit unui comunicat al Trezoreriei.

"Războiul lui Putin a sugrumat producţia alimentară şi agricolă şi el a folosit hrana ca armă de război", în special "furtul de cereale şi material agricol blocând porturile de la Marea Neagră", mai menţionează documentul citat.

Declaraţia survine după rare semne de progres între Rusia şi Ucraina în timpul discuţiilor din Turcia cu privire la posibilitatea de a lăsa transporturile de alimente să părăsească Ucraina.

General ucrainean: Eliberarea Crimeei este inevitabilă. Distrugerea podului peste Strâmtoarea Kerci este un pas necesar

ACTUALIZARE 07:30 Eliberarea Crimeei, Hersonului și a teritoriilor ocupate din sudul Ucrainei este inevitabilă, spune generalul-maior Dmitro Marcenko al forțelor armate ucrainene, potrivit The Guardian, care citează presa de la Kiev.

„Trebuie să ne pregătim cu mare atenție pentru asta, serviciile de informații trebuie să funcționeze foarte bine, trebuie să pregătim artileria. Nu va fi rapid, dar este un eveniment inevitabil, iar mai devreme sau mai târziu se va întâmpla”, a spus el într-un interviu.

Marcenko a adăugat că distrugerea Podului Crimeea este un pas necesar, deoarece forțele ruse transportă rezerve, echipamente și arme în peninsulă prin intermediul podului.

Afirmațiile lui Marcenko vin după ce un alt general ucrainean, Serhii Krivonos, fostul comandant al trupelor speciale ucrainene, a sugerat bombardarea Podului Kerci care leagă Crimeea de Rusia, afirmând totuși că ar trebui lăsată o „gaură minusculă” prin care „șobolanii să fugă de pe pământul nostru”, notează The New Voice of Ukraine.



Săptămâna trecută, generalul Philip Breedlove, care a fost comandantul suprem al aliaților pentru Europa din 2013 până în 2016, a declarat că un atac asupra podului este justificat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei din toate părțile. „Podul Kerch este o țintă legitimă”, a spus Breedlove, conform publicației britanice The Times.

Podul Kerci este un pod construit de Rusia după anexarea ilegală a Crimeii în 2014, acesta conectând peninsula care nu are surse proprii de apă potabilă de Rusia prin strâmtoarea cu același nume care leagă Marea Neagră de Marea Azov.

În 2018, Vladimir Putin a inaugurat personal podul, afirmând la momentul respectiv că „în mai multe momente ale istoriei, chiar și sub țari, oamenii au visat ca acest pod să fie construit".

Kievul acuză Moscova că folosește podul pentru a transfera militari și echipamente în Crimeea, și de acolo în sudul Ucrainei.

Potrivit Agerpres, serviciul de informații al armatei ucrainene a anunțat în luna iunie că a obținut planurile detaliate ale podului, o mutare pe care unii analiști au interpretat-o drept o sugestie că Ucraina ar putea bombarda podul.

44 de localităţi din regiunea Herson din Ucraina au fost eliberate, potrivit oficialilor regionali

ACTUALIZARE 07:20 44 de localităţi din regiunea Herson din Ucraina au fost eliberate, potrivit oficialilor regionali citați de agenţia Ukrinform.

„Sunt teritorii, localități populate care au fost eliberate. Mă bazez exclusiv pe datele oficiale convenite cu Statul Major. Acestea sunt 44 de localități”, a declarat Dmitro Butrii, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Herson.

Armata ucraineană aflată în prezent în prima linie a Hersonului a lucrat „foarte eficient și este incredibil de motivată”, potrivit acestuia.

Cele mai recente informații legate de desfășurarea evenimentelor din Ucraina:

Rușii sunt nevoiți să își regândească aprovizionarea trupelor după atacurile ucrainenilor cu arme occidentale

Autorităţile ruse din Zaporojie anunţă referendum în septembrie

Putin a semnat o lege ce prevede pedepse grele pentru cei care instigă la acţiuni împotriva securităţii Rusiei

Macron: Războiul din Ucraina va dura. Trebuie să ne pregătim pentru întreruperea totală a gazului rusesc

Kuleba cere înființarea unui tribunal special care să judece agresiunea unui stat împotriva altui stat

Rușii au încercat să lovească Insula Șerpilor

Editor : Marco Badea