Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Greul e dus tot de jucătorii care activează în Europa

Mauricio Pochettino
Argentinianul Mauricio Pochettino la conferința de presă care anunța lotul SUA. Foto: Profimedia
Selecţionerul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, a anunţat la New York lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai bună clasare din istoria echipei naționale de fotbal masculin a SUA la un Campionat Mondial este locul 3, performanță obținută la ediția inaugurală din 1930, în Uruguay. Atunci, Statele Unite au ajuns până în semifinale, unde au fost eliminate de Argentina (scor 6-1). Deși nu s-a jucat o finală mică, FIFA a clasificat oficial SUA pe locul al treilea datorită golaverajului superior față de Iugoslavia, cealaltă semifinalistă.

În fotbalul modern, cea mai mare performanță a americanilor a fost atingerea sferturilor de finală la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia. În acea ediție, SUA a învins marea rivală Mexic cu 2-0 în optimi, fiind ulterior eliminată greu de Germania (1-0)

Christian Pulisic (AC Milan), Weston McKennie (Juventus Torino) sau fundaşul lateral al lui Marseille, Timothy Weah se află în lot.

Pochettino şi-a pus încrederea şi în Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach), care aproape fusese dat afară din echipa SUA în urmă cu patru ani, în Qatar, din cauza atitudinii sale din timpul antrenamentelor din turneu.

Statele Unite vor juca două meciuri de pregătire, împotriva Senegalului la Charlotte pe 31 mai şi apoi împotriva Germaniei la Chicago pe 6 iunie, înainte de a se îndrepta spre cantonamentul din Irvine, California.

Primul meci/Parcurs

Echipa americană face parte din Grupa D şi va înfrunta Paraguay pe 12 iunie la Los Angeles, Australia, pe 19 iunie la Seattle şi Turcia pe 25 iunie, tot la Los Angeles.

Grupa D

SUA

Paraguay

Australia

Turcia

Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England), Chris Brady (Chicago)

FUNDAȘI: Chris Richards (Crystal Palace/ANG), Tim Ream (Charlotte), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Auston Trusty (Celtic Glasgow/SCO), Miles Robinson (Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham/ANG), Sergino Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER), Max Arfsten (Columbus)

MIJLOCAȘI: Tyler Adams (Bournemouth/ANG), Weston McKennie (Juventus Turin/ITA), Cristian Roldan (Seattle), Sebastian Berhalter (Vancouver/CAN), Christian Pulisic (AC Milan/ITA), Timothy Weah (Marseille/FRA), Malik Tillman (Leverkusen/GER), Giovanni Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER), Brenden Aaronson (Leeds/ENG), Alejandro Zendejas (Club America/MEX)

ATACANȚI: Folarin Balogun (Monaco/FRA), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED), Haji Wright (Coventry/ENG)

