Lotul Columbiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Sud-americanii vin cu toate starurile și mizează pe o surpriză

Selecționerul reprezentativei Columbiei, Nestor Lorenzo, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Columbia nu a câștigat niciodată Campionatul Mondial de Fotbal. Cel mai mare succes al naționalei „Los Cafeteros” la un turneu final mondial a fost atingerea fazei sferturilor de finală, la Campionatul Mondial din Brazilia 2014.La acea ediție din 2014, Columbia a înregistrat cea mai bună performanță din istorie, iar mijlocașul James Rodríguez a devenit golgheterul turneului, câștigând Gheata de Aur.

Să nu uităm, pentru istorie, și meciul reprezentativei României cu cea a Columbiei, în 1994, la CM din SUA. Tricolorii au învins atunci cu 3-1.

Totul pentru „marea surpriză”

Sud-americanii vor merge la turneul final cu toate vedetele disponibile, în speranța că vor produce marea supriză.

Columbia a revenit la Cupa Mondială după o campanie foarte bună în preliminariile CONMEBOL, încheiate pe locul al treilea, cu 28 de puncte acumulate în 18 partide.

Sud-americanii au terminat peste reprezentative precum Uruguay sau Brazilia, după ce au profitat și de un golaveraj superior.

Toate privirile vor fi îndreptate către James Rodriguez și Luis Diaz, cei doi lideri ai generației actuale. Ambii au avut contribuții decisive în calificări și au făcut parte și din echipa Columbiei care a disputat finala Copa America 2024, pierdută contra Argentinei.

James Rodriguez s-a alăturat mai devreme cantonamentului naționalei, după ce și-a încheiat anticipat angajamentul temporar cu Minnesota United FC. Mijlocașul ofensiv a ratat ultimele două partide ale formației din MLS pentru a începe pregătirea înaintea Mondialului, scrie Digi Sport.

De cealaltă parte, Luis Diaz vine după un sezon excelent la FC Bayern Munich și este considerat principalul pericol ofensiv al Columbiei.

Lotul convocat de Nestor Lorenzo include și alte nume importante din fotbalul european și sud-american, precum Davinson Sanchez, Yerry Mina, Jhon Lucumi, Jefferson Lerma sau Jhon Arias.

Citește și

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0

Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular

Primul meci/Parcurs

La turneul final, Columbia va evolua în Grupa K, alături de Uzbekistan, DR Congo și Portugalia. Prima partidă este programată la 18 iunie cu Uzbekistan, urmează cea cu RD Congo și, probabil, „finala grupei”, meciul cu Portugalia, pe 28 iunie.

Grupa K

Portugalia

RD Congo

Uzbekistan

Columbia

Lotul Columbiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina.

FUNDAȘI: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

MIJLOCAȘI: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Quintero, James Rodriguez, Jaminton Campaz.

ATACANȚI: Luis Suarez, Cucho Hernandez, Luis Diaz, Carlos Gomez, Jhon Cordoba.

Editor : Sebastian Eduard