Live TV

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular

Data actualizării: Data publicării:
Naționala Germaniei
Foto: Profimedia
Din articol
Primul meci/Parcurs Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Julian Nagelsmann, selecționerul reprezentativei germane, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Una dintre cele mai galonate echipe din istoria fotbalului, Germania, a câștigat de patru ori cupa mondială:

1954 – Finală câștigată împotriva Ungariei (scor 3-2)

1974 – Finală câștigată împotriva Țărilor de Jos (scor 2-1)

1990 – Finală câștigată împotriva Argentinei (scor 1-0)

2014 – Finală câștigată împotriva Argentinei (scor 1-0, după prelungiri

Cea mai mare surpriză în lotul lui Julian Nagelsmann o reprezintă Manuel Neuer, care la 40 de ani, a revenit la echipa națională, iar presa din Germania susține că va fi titular în poarta nemților la Campionatul Mondial, scrie DigiSport.

De asemenea, portarul Ter Stegen, în prezent împrumutat la Girona, nu a făcut parte din lista finală.

Atacantul Niclas Füllkrug nu a fost inclus în lotul final de 26 de jucători, o decizie tactică intens dezbătută în presa germană.

Nici Katim Adeyemi nu e prezent în lot. Karim Adeyemi este născut la Munchen, din tată nigerian și mamă româncă. Astfel, înainte să aleagă Germania, avea în total trei țări pentru care putea juca.  Fotbalistul cotat la 50 de milioane de euro pe Transfermarkt a fost curtat de Federația Română de Fotbal, însă acesta a refuzat categoric propunerea. Julian Nagelsmann nu a mizat pe Karim Adeyemi, deși în ultimii ani a fost prezent constant la echipa națională. Adeyemi se afla pe lista extinsă, însă pe cea finală a rămas alt jucător de la BVB, Maximilian Beier.

Debutat de Hansi Flick în 2021, la 19 ani și șapte luni, Karim Adeyemi a adunat în total 11 meciuri la naționala Germaniei, cu un gol și o pasă decisivă. 

Primul meci/Parcurs

Germania va juca la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie) în Grupa E, în care va înfrunta selecţionata Curacao pe 14 iunie, Cosata de fildeș pe 20 iunie şi Ecuador pe 25 iunie.

Grupa E

Germania

Curacao

Coasta de Fildeș

Ecuador

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Oliver Bauman, Manuel Neuer, Alexander Nubel.

FUNDAȘI: Waldermar Anton, Nathaniel Brown, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

MIJLOCAȘI: Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Alexandar Pavlovic, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka.

ATACANȚI: Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sane, Deniz Undav, Nick Woltemade.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
5
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Emma Răducanu s-a umplut de bani: averea jucătoarei cu origini românești a fost aflată!
Digi Sport
Emma Răducanu s-a umplut de bani: averea jucătoarei cu origini românești a fost aflată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin Paradă Ziua Victoriei
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul
Lamine Yamal
Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0
Didier Deschamps
Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Armata germană
Majoritatea germanilor nu au încredere în capacitatea armatei de a apăra ţara (Sondaj)
Recomandările redacţiei
Alexander Lukashenko
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Planul nuclear al lui Macron menit să-l facă pe Putin „să se...
ANI agentia nationala de integritate
Senatul a votat numirea unui nou șef la ANI. Bogdan Alexandru...
Ultimele știri
SUA şi Armenia semnează un acord strategic înaintea alegerilor. Kremlinul ameninţă Erevanul cu scumpirea gazului
Transportatorii de marfă cer o perioadă tranziție în aplicarea noului sistem de taxare rutieră, care intră în vigoare la 1 iulie
„Încearcă să schimbe caii în timpul cursei”. Ce sunt Acordurile Abraham și de ce le leagă Donald Trump de un acord de pace cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: &quot;Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii...
Fanatik.ro
FCSB, absențe de marcă pentru derby-ul cu Dinamo de Conference League! Ce prime le-a pregătit Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Shakira, pe culmile succesului cu imnul pentru Cupa Mondială 2026. Cântăreața a rupt topurile
Adevărul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i vinde pe marginea drumului
Playtech
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
Pro FM
Phil Collins, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Ce spune despre posibilitatea unei reveniri pe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Ce este steaua albastră de lângă Lună, vizibilă pe cer în această seară: este de 12.000 de ori mai...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special