Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Lamine Yamal
Lamine Yamal. Foto: Profimedia
Primul meci/Parcurs Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Luis de la Fuente, selecționerul ibericilor, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Spania nu a câștigat decât o singură dată Campionatul Mondial de Fotbal, în 2011, când s-a impus în fața Țărilor de Jos (1-0 după prelungiri, gol Iniesta).

De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024, în Germania, condusă de Rodri, câştigătorul „Balonului de Aur” în acel an, şi de Lamine Yamal, care este în proces de refacere după o accidentare la coapsa stângă, informează Digi Sport.

Dar dacă aceasta nu este o surpriză, următoarea este: În lot se regăsesc nume ca Lamine Yamal, Pedri sau Gavi, de la campioana Barcelona, dar niciun jucător de la Real Madrid! Dealtfel campioana barcelona are nu mai puțin de opt prezențe în lot.

Selecţionerul a optat să îi convoace în defensivă pe polivalenţii Eric Garcia şi Marc Pubill, alături de Pau Cubarsi şi Aymeric Laporte, dar i-a lăsat în afara listei pe Robin Le Normand şi Dean Huijsen.

Mijlocaşul Gavi, om de bază la CM 2022, a fost convocat pentru prima oară de la grava accidentare suferită în noiembrie 2023, el având un final de sezon convingător cu Barcelona.

De la Fuente i-a ales şi pe extrema Victor Munoz (Osasuna) şi pe Borja Iglesias (Celta Vigo) pentru a întări atacul, condus, ca şi în 2024, de Yamal şi Nico Williams, dar acum fără Alvaro Morata, după un sezon ratat la Como.

Primul meci/Parcurs

„La Roja” va juca la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie) în Grupa H, în care va înfrunta selecţionata Capului Verde pe 15 iunie, Arabia Saudită pe 21 iunie şi Uruguayul pe 27 iunie.

Grupa H

Spania

Arabia Saudită

Uruguay

Insulele Capului Verde

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

PORTARI: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal/Anglia), Joan Garcia (FC Barcelona)

FUNDAȘI: Marc Cucurella (Chelsea/Anglia), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Germania), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham/Anglia), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (FC Barcelona)

MIJLOCAȘI: Rodri (Manchester City/Anglia), Pedri (FC Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal/Anglia), Mikel Merino (Arsenal/Anglia), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain/Franţa), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid)

ATACANȚI: Lamine Yamal (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo), Yeremy Pino (Crystal Palace/Anglia)

Editor : Sebastian Eduard

