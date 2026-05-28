Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar

Neymar
A fost făcut anunțul = Neymar este în lot. Foto: Profimedia
Neymar Primul meci/Parcurs Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a anunţat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Brazilia a câștigat Campionatul Mondial de fotbal de 5 ori, fiind cea mai de succes echipă națională din istoria competiției. Germania, Italia – ambele naționale au doar câte 4 titluri. Brazilia a pierdut alte două finale, în fața echipelor din Uruguay și Franța.

Meciurile de finală în urma cărora Brazilia a cucerit cele 5 titluri mondiale au oferit momente legendare în istoria fotbalului, de la spectacolul oferit de Pelé până la dramatismul loviturilor de departajare:

Suedia 1958: Suedia – Brazilia 2–5. Context: Primul titlu din istoria țării. A fost meciul în care un puști de 17 ani numit Pelé a uimit întreaga planetă.
Chile 1962: Brazilia – Cehoslovacia 3–1
Mexic 1970: Brazilia – Italia 4–1
SUA 1994: Brazilia – Italia 0–0 (3–2 după loviturile de departajare).  Context: Prima finală din istoria Cupei Mondiale decisă la penalty-uri. Momentul culminant a fost ratarea celebrului fotbalist italian Roberto Baggio, care a trimis mingea peste poartă.
Coreea de Sud & Japonia 2002: Germania – Brazilia 0–2. Context: Finala în care legendarul atacant Ronaldo „Il Fenomeno” s-a revanșat pentru finala pierdută în 1998, învingându-l pe uriașul portar german Oliver Kahn.

Neymar

În ultimele luni, fanii lui Neymar au așteptat cu sufletul la gură dacă acesta va face parte din lotul final sau nu. 

Brazilia a publicat lista cu jucătorii care vor fi în lotul pentru Cupa Mondială. Ancelotti a declarat de mai multe ori în ultimele luni că Neymar va fi convocat dacă va munci din greu, dar în final, superstarul l-a convins și face parte din lista finală.

Luis Henrique, jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter, a fost ales peste Joao Pedro, extremă care a făcut senzație în acest sezon la Chelsea. De asemenea, Antony, fotbalistul care s-a reinventat la Betis, nu face nici el parte din lot.

Primul meci/Parcurs

Brazilia este cap de serie în Grupa C. Va disputa meciuri împtriva Marocului (14 iunie), Haiti (20 iunie) și Scoției (25iunie)

Grupa C


Brazilia

Maroc

Haiti

Scoția

Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Allison, Ederson, Weverton.

FUNDAȘI: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinios, Wesley.

MIJLOCAȘI: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta.

ATACANȚI: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius.

 
 

