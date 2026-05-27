Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie

Ronald Koeman. Foto: Profimedia
16 jucători „britanici" Primul meci/Parcurs Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul olandez Ronald Koeman a anunţat miercuri lotul de 26 de jucători pe care naţionala Ţărilor de Jos se va baza în campania pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Olanda nu a câștigat niciodată Campionatul Mondial de Fotbal.

Echipa națională a Țărilor de Jos deține un record nefericit în istoria competiției, fiind echipa cu cele mai multe finale jucate fără să câștige vreun trofeu.

Finalele pierdute de Olanda

1974: Germania de Vest – Olanda (2-1)

1978: Argentina – Olanda (3-1 după prelungiri)

2010: Spania – Olanda (1-0 după prelungiri)

Singurul trofeu major din palmaresul Olandei rămâne Campionatul European din 1988.

16 jucători „britanici”

În lot se află golgeterul all-time al naţionalei orange, Memphis Depay, ale cărui evoluţii la echipa braziliană Corinthians selecţionerul batavilor nu le-a putut trece cu vederea. Nu lipsesc căpitanul Virgil van Dijk sau obişnuiţii Denzel Dumphries, Frenkie de Jong sau Cody Gakpo. Koeman a selectat şi doi gemeni, pe Quinten şi Jurrien Timber. 16 jucători ai lotului olandez vin de la cluburi englezeşti în timp ce campionatul intern livrează doar doi fotbalişti: Guus Til, de la PSV, şi Wout Weghorst, de la Ajax. În echipă nu se regăsesc accidentaţii Xavi Simons (Tottenham), Matthijs de Ligt (Manchester United) şi Stefan de Vrij (Inter Milano).

În plus, selecționerul nu l-a adăugat pe listă pe Jeremie Frimpong, fundașul dreapta care a semnat cu Liverpool după ce ”Cormoranii” au plătit 40 de milioane de euro către Bayer Leverkusen.

15 selecții și un gol are Frimpong pentru ”Portocala Mecanică”. 35 de milioane de euro este cota de piață a acestuia, conform transfermarkt.

Primul meci/Parcurs

În grupa F a Cupei Mondiale, naţionala Ţărilor de Jos va înfrunta Japonia (14 iunie, ora 23:00), Suedia (20 iunie, ora 20:00) şi Tunisia (26iunie, ora 2.00).

Grupa F

Țările de Jos

Japonia

Suedia

Tunisia

Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Mark Flekken (Bayer Leverkusen, GER), Robin Roefs (Sunderland, ANG), Bart Verbruggen (Brighton, ANG).

FUNDAȘI: Nathan Ake (Manchester City, ANG), Virgil van Dijk (Liverpool, ANG), Denzel Dumfries (Inter Milano, ITA), Jorrel Hato (Chelsea, ANG), Jan Paul van Hecke (Brighton, ANG), Jurrien Timber (Arsenal, ANG), Micky van de Ven (Tottenham, ANG), Mats Wieffer (Brighton, ANG).

MIJLOCAȘI: Ryan Gravenberch (Liverpool, ANG), Frenkie de Jong (FC Barcelona, SPA), Teun Koopmeiners (Juventus Torino, ITA), Tijjani Reijnders (Manchester City, ANG), Marten de Roon (Atalanta Bergamo, ITA), Guus Til (PSV Eindhoven, HOL), Quinten Timber (Olympique Marseille, FRA).

ATACANȚI: Brian Brobbey (Sunderland, ANG), Memphis Depay (Corinthians, BRA), Cody Gakpo (Liverpool, ANG), Justin Kluivert (Bournemouth, ANG), Noa Lang (Galatasaray, TUR), Donyell Malen (AS Roma, ITA), Crysencio Summerville (West Ham, ANG), Wout Weghorst (Ajax Amsterdam, HOL).

