Referendum pentru schimbarea Constituţiei. Scrutinul a început

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie a început deja de vineri seara (ora României) în diaspora. Prima secţie de votare care s-a deschis a fost cea din Auckland, Noua Zeelandă, unde se votul a început vineri, la ora 21:00, ora României (sâmbătă, ora 7:00, ora locală). Va fi un referendum ce se va desfășura pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. În România, urnele se deschid sâmbătă la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. Același program va fi și duminică.

Buletinul de vot va avea înscrisă întrebarea: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma aprobată de Parlament?”

Întrebarea de pe buletinul de vot este una generală, pentru că aşa prevede legea referendumului, dar se referă la o problemă cât se poate de punctuală: alegătorul trebuie să spună dacă e de acord ca o căsătorie să fie definită în Constituţie drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie.

Dacă puneţi ştampila pe NU, atunci înseamnă că preferaţi actuala formă a Constituţiei, în care căsătoria este uniunea dintre soţi.

Refrendumul nu este valid dacă nu se prezintă la urne cel puţin 30% dintre alegătorii înscrişi pe listele de vot. Adică cel puţin 5. 685.517 de cetăţeni trebuie să meargă la vot. Dacă 25% - 4.737.930 din voturi sunt valabile, referendumul poate fi validat.

Potrivit MAE, după deschiderea secţiei de votare din Auckland, urmau să fie deschise secţiile organizate în Australia la Brisbane, Canberra, Sydney şi Melbourne, sâmbătă, la ora 0:00, şi la Adelaide, sâmbătă la ora 0:30, ora României.



Potrivit MAE, după deschiderea secţiei de votare din Auckland, urmau să fie deschise secţiile organizate în Australia la Brisbane, Canberra, Sydney şi Melbourne, sâmbătă, la ora 0:00, şi la Adelaide, sâmbătă la ora 0:30, ora României.



În ansamblu, votul în străinătate se va desfăşura pe durata a 58 de ore. Raportat la fusul orar din România, procesul electoral din străinătate se va încheia luni, 8 octombrie, pe Coasta de Vest a SUA şi Canada (secţiile de votare de la Los Angeles, Seattle, San Francisco, Las Vegas, Sacramento, Phoenix şi Portland în SUA şi Vancouver în Canada) la ora 7:00, ora României.



Ministerul Afacerilor Externe a organizat la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 378 de secţii de votare în afara ţării. Cele mai multe secţii de votare sunt organizate în Italia (58), Spania (48), Republica Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franţa (15), Germania (14).

Lista secţiilor de votare organizate în străinătate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei este disponibilă aici: http://www.mae.ro/node/46944.

Cum s-au desfășurat pregătirile pentru referendum

În România, urnele se deschid sâmbătă la ora 7:00 și se vor închide la ora 21:00, pentru ca duminică scrutinul să continue, între aceleași ore. Puteţi vota și dacă nu vă aflaţi în localitatea de domiciliu, la orice secţie de votare, şi veţi fi înscris pe listele suplimentare.

Premierul Viorica Dăncilă a promis că face o campanie de informare, ca să ştie toată lumea ce votează la consultarea populară. Între timp, preşedinţii de secţii au luat în primire ştampilele şi buletinele de vot.

Preşedinţii secţiilor de votare din Bucureşti s-au încolonat încă de vineri dimineață în faţa Biroului Electoral ca să primească, pe semnătură, tot ce au nevoie pentru referendum. Microbuze speciale, însoţite de poliţişti, i-au dus apoi la secţii.

„În primul şi în primul rând trebuie să verificăm dacă există tot felul de afişe care ar putea să contravină votului, să aibă vreo influenţă asupra votului. Am verificat, pare că nu este nimic. Acum trebuie sigilate geamurile şi uşa şi predată cheia la cel care se ocupă cu ordinea în zonă”, explică președintele unei secții de votare, Constanța Cojocaru.

Aceeaşi agitaţie a fost în toată ţara. În judeţul Braşov, unde sunt pe liste 518 mii de alegători, primarii au dus la secţii tot ce trebuie, împreună cu un întreg alai.

În timp ce totul era pregătit deja pentru referendum, premierul Viorica Dăncilă promitea o campanie de informare.

La consultarea populară, întrebarea va fi: „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”. Cine votează DA votează pentru schimbarea definiţiei familiei, din „căsătorie între soţi” în „căsătorie între un bărbat şi femeie”. Cine votează NU dă posibilitatea parlamentarilor să schimbe, fără consultare populară, definiţia din Codul Civil.

- Am spus că partidul nu se implică în campania electorală. Vom face o campanie de informare pentru ca cetăţenii să voteze în cunoştinţă de cauză. Eu nu am auzit până acum că partidul s-a implicat în campania electorală, a declarat Viorica Dăncilă.

- Sunt câteva zeci de cazuri în care uneori primarii..., a menționat un jurnalist.

- Sesizaţi-le, eu nu ştiu de acest lucru. Eu, ceea ce am spus la Bruxelles menţin şi acum."

Referendumul pentru redefinirea familiei costă 163 de milioane de lei şi va fi validat doar dacă merg la urne cel puţin 30 la sută dintre alegători, adică cinci milioane 685 de mii de oameni.

MAI: Îndemnăm cetăţenii să ne sesizeze de fiecare dată când deţin informaţii despre o posibilă infracţiune la referendumul pentru modificarea Constituţiei

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) încurajează cetăţenii să sesizeze orice posibilă infracţiune la care sunt martori sau despre care deţin informaţii, la referendumul pentru modificarea Constituţiei în sensul redefinirii familiei, care va avea loc în weekend, dând asigurări că toate sesizările vor fi rezolvate cu celeritate. Reprezentanţii MAI amintesc că cetăţenii pot vota în localitatea de domiciliu la secţia de votare unde sunt arondaţi sau la orice secţie de votare din localitatea în care se află, în cazul în care nu sunt în localitatea de domiciliu.

Orice cetăţean cu drept de vot are dreptul să voteze o singură dată, chiar dacă referendumul se desfăşoară pe parcursul a două zile, în baza cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorie, buletinului de identitate, paşaportului diplomatic, paşaportului diplomatic electronic, paşaportului de serviciu, paşaportului de serviciu electronic, carnetului de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare, precum şi paşaportului simplu, paşaportului simplu temporar şi paşaportului simplu electronic, toate trei cu menţionarea ţării de domiciliu.

Cei care nu au carte de identitate valabilă şi doresc să participe la referendum pot apela la serviciile pentru evidenţa persoanelor care vor avea program cu publicul sâmbătă şi duminică, între orele 7.00 şi 21.00.

„Pot participa la referendum toţi cetăţenii români care au deja vârsta de 18 ani sau care împlinesc această vârstă în ziua în care merg la vot. Nu au dreptul să voteze debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate care vor să voteze, precum şi cele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă, asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Urna specială poate fi utlizată în baza unei cereri depuse de orice persoană la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, împreună cu copii ale actelor care dovedesc starea de sănătate sau invaliditate.

300.000 de oameni sunt așteptați la urne sâmbătă şi duminică în județul Olt și pentru un referendum organizat special pentru redenumirea judeţului. Propunerea iniţiatorilor este de a schimba numele judeţului din Olt în Olt-Romanaţi, vechiul nume al judeţului din zona Caracalului, pe care Ceaușescu l-a eliminat cu totul de pe harta României în 1968. Referendumul nu va schimba însă cu nimic granițele sau documentele administrative ale județului.

