Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în Kiev: „Se pare că au diplomați în plus”

După ce UE și SUA au sfidat Rusia prin refuzul de a evacua ambasadele din Kiev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat. Fostul președinte rus a susținut că blocul comunitar ar avea „diplomați în plus și trebuie să reducă efectivele”, relatează The Hill.

„UE a declarat că își va menține neschimbată prezența diplomatică la Kiev, în ciuda avertismentelor Rusiei. Ei bine, se pare că au diplomați în plus și trebuie să reducă efectivele”, a declarat Medvedev într-o postare pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Luni, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a îndemnat cetățenii străini să părăsească Kievul, anunțând că Moscova va lansa noi bombardamente asupra capitalei ucrainene. Mai mult, șeful diplomației ruse l-a înștiințat pe secretarul de stat american Marco Rubio despre intenția Moscovei de a ataca obiective din Kiev legate de armata ucraineană.

Comunicatul preciza că forţele armate ruse lansează „atacuri constante și sistematice asupra întreprinderilor din industria de apărare ucraineană… inclusiv asupra unor instalații specializate în proiectarea, fabricarea și programarea dronelor, precum și în pregătirea acestora pentru operațiuni”.

„Atacurile vor viza centrele de decizie și posturile de comandă”, a continuat ministerul. „Având în vedere că instalațiile menționate mai sus sunt răspândite pe întreg teritoriul [Kievului], îi avertizăm pe cetățenii străini, inclusiv pe personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, cu privire la necesitatea de a părăsi orașul cât mai curând posibil”.

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate marți, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, a răspuns Ministerului Afacerilor Externe afirmând că „am constatat că Rusia încearcă doar să semene panică prin aceste amenințări”.

„Ei vor să semene frică și izolare în Ucraina și în alte părți, dar mesajul nostru este clar: nu vor reuși”, a adăugat ea. „De fapt, UE își menține prezența și activitatea la Kiev, iar aceste amenințări miros a disperare”.

Departamentul de Stat a declarat într-un comunicat că secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au purtat luni o discuție în care au abordat conflictul cu Ucraina, precum și războiul din Iran.

Citește și:

NATO își întărește apărarea pe Flancul Estic pentru a trimite rapid forțe în zona baltică, în cazul unui război cu Rusia

O rafinărie rusă şi-a încetat activitatea după atacurile ucrainene cu drone, susține Kievul

Editor : A.M.G.