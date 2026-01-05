Live TV

Donald Tusk: Europa trebuie să se unească „altfel, suntem terminați”

Data publicării:
donald tusk sustine o alucutiune
Donald Tusk. Foto: Profimedia Images

Premierul polonez Donald Tusk a emis un avertisment grav cu privire la viitorul Europei, spunând că UE nu va fi luată în serios dacă este „slabă și divizată”, după o săptămână care a evidențiat fracturi privind politica externă, pe fondul operațiunii SUA din Venezuela și al celor mai recente declarații ale lui Donald Trump despre Groenlanda.

Donald Tusk a scris luni pe rețelele de socializare că Europa nu va fi luată „în serios” dacă este „slabă și divizată: nici dușman, nici aliat”, avertizând că viitorul continentului depinde de unitate.

„Este deja clar. Trebuie, în sfârșit, să credem în propria noastră forță, trebuie să continuăm să ne înarmăm, trebuie să rămânem uniți ca niciodată până acum”, a spus el. „Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați.”

Avertismentul lui Tusk a venit după ce președintele american Donald Trump a readus în discuție amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriul autonom danez pe care îl dorește de mult timp.

„Avem nevoie de Groenlanda dintr-o situație de securitate națională”, a spus liderul american jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One duminică. „Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni. Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile”, a adăugat el, fără a oferi mai multe informații despre ce a avut în vedere.

Aceste remarci au venit după ce SUA au lansat atacuri asupra Venezuelei și l-au arestat pe liderul acesteia, Nicolás Maduro, într-un raid nocturn îndrăzneț. Operațiunea dramatică a stârnit temeri în Europa că Washingtonul ar putea încerca o preluare a Groenlandei, determinând-o pe premiera daneză Mette Frederiksen să emită un mesaj dur.

Anexarea insulei arctice nu ar avea „absolut niciun sens”, a spus ea duminică, în timp ce alte națiuni nordice, Norvegia, Finlanda și Suedia, și-au exprimat sprijinul.

Citește și Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile de anexare" 

Reacția UE la intervenția SUA în Venezuela a fost însă variată. Înaltul Reprezentant Kaja Kallas a cerut „reținere” într-o declarație care a obținut sprijinul a 26 de state membre, mai puțin Ungaria.

Spania, între timp, s-a desprins de UE și s-a alăturat altor cinci țări latino-americane într-o declarație mult mai fermă, criticând atacul Washingtonului asupra suveranității Venezuelei și cerând ca resursele naturale ale națiunii să nu fie exploatate, pe fondul promisiunii lui Trump de a prelua câmpurile petroliere ale acesteia.

În timp ce majoritatea țărilor membre ale UE au emis propriile declarații atent formulate, cerând respectarea dreptului internațional, Italia a adoptat un ton mai favorabil, numind acțiunea militară „legitimă împotriva atacurilor de securitate hibride”.

Dar premierul slovac Robert Fico a fost dur, spunând că incursiunea SUA în Venezuela este „o nouă dovadă a prăbușirii ordinii mondiale”, iar într-o postare pe Facebook de luni, premierul ungar Viktor Orbán a spus că „ordinea mondială liberală este în dezintegrare.”

