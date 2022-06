Rusia le-a dat ultimatum soldaților care rezistă în uzina chimică din Severodonețk. Le-a cerut să pună capăt rezistenței "absurde" și să depună armele până miercuri dimineață, la ora 8, ora României. Rușii au anunțat și un coridor umanitar de 12 ore, pentru evacuarea civililor refugiați în uzină. Potrivit autorităților ucrainene, aproape 560 de oameni se ascund în subteranele fabricii, situație care amintește de Azovstal, care timp de săptămâni a fost ultimul bastion ucrainean din Mariupol. "Este vital să rezistăm în Donbas, pentru că rezultatul va determina cursul războiului", a spus președintele Zelenski în mesajul său din cursul nopții.

Situația frontului din Ucraina pe 14 spre 15 iunie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

Programul Alimentar Global taie fonduri pentru milioane de oameni înfometați, din cauza războiului din Ucraina

ACTUALIZARE 8.25 Programul Alimentar Global al ONU a anunțat, marți, că suspendă ajutoare umanitare pentru 1,7 milioane de oameni din Sudanul de Sud, din cauza faptului că războiul din Ucraina consumă o cantitate disproporționată de fonduri, relatează The Guardian. Agenția ONU intenționa să livreze și în acest an ajutoare pentru peste șase milioane de oameni aflați sub pragul sărăciei și la un risc sever de foamete, la fel ca în 2021, deși rațiile urmau să fie mai reduse. Din cauza războiului din Ucraina, însă, agenția a anunțat că va implementa un „triaj umanitar”, pentru a prioritiza ajutarea a 4,5 milioane dintre cei mai vulnerabili oameni.

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

„Este o tăiere drastică pentru că e o treime din totalul de oameni despre care știm că au nevoie de asistență alimentară, dar a trebuit să facem un triaj, dacă putem să-i spunem așa.

A trebuit să luăm o decizie legat de cei pe care putem să continuăm să-i ajutăm și de cei pentru care putem suspenda asistența, nu pentru că nu au nevoie de ea, ci pentru că ei mai pot supraviețui”, a spus Marwa Awad, purtătoarea de cuvânt a WFP, la Juba, capitala Sudanului de Sud.

Awad a spus că este îngrijorată pentru cei 1,7 milioane de oameni care au fost deconectați de la asistența Programului Alimentar Global.

În cât timp au reconstruit ucrainenii un pod feroviar distrus de bombele rusești

ACTUALIZARE 8.10 Căile ferate ucrainene sunt practic „a doua armată” a țării, spune directorul general al companiei naționale de transport feroviar, Oleksandr Kamîşin, care arată rolul esențial pe care l-au jucat de la începerea invaziei ruse, în urmă cu aproape patru luni: milioane de ucraineni au fost evacuați din țară, liderii străini au putut ajunge la Kiev, unde s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski, milioane de tone de cereale au fost transportate cu trenul. Kamîșin a vorbit și despre eforturile de a menține funcțional transportul feroviar - țintă predilectă a bombardamentelor ruse, și cât de repede au reconstruit un pod important, distrus de ruși, pentru a relua circulația pe calea ferată.

„Unii spun că a doua armată sunt căile ferate. Când a izbucnit războiul, trebuia reacţionat rapid şi asta este ce am făcut”, a explicat Oleksandr Kamîşin, directorul general al companiei publice a căilor ferate ucrainene (UZ), în salonul VIP al gării centrale din Kiev.

Ucrainenii au recosntruit un pod de cale ferată distrus de ruși în mai puțin de o lună. Foto: Profimedia

„De la începutul războiului, 3,8 milioane de persoane au fost evacuate din estul şi sudul Ucrainei către vest, iar 600.000 din vestul ţării către state vecine”, precum Polonia, România şi Republica Moldova, a mai spus el, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Din cauza bombardamentelor ruse care vizează în particular infrastructurile feroviare suspectate de Moscova că transportă arme occidentale, „zeci de poduri au fost distruse, dar noi le reconstruim constant”, subliniază Oleksandr Kamîşin, care dă exemplul podului de la Irpin, aflat la periferia Kievului.

Jens Stoltenberg, la Haga: Ucraina are nevoie de mai multe arme grele

ACTUALIZARE 8.00 NATO trebuie să se pregătească mai bine și să-și consolideze granița de est, a spus secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, la discuțiile informale de la Haga cu liderii a 7 țări membre: Olanda, Danemarca, Polonia, Letonia, România, Portugalia și Belgia.

Jens Stoltenberg a mai spus că țările occidentale ar trebui să trimită mai multe arme grele Ucrainei pentru a o ajuta să oprească avansul forțelor ruse. Kievul cere constant mai multe arme avansate pentru a face față invaziei. Miercuri, la Bruxelles va avea loc o reuniune cu secretarul american al Apărării, la care va fi discutată o posibilă accelerare a acestor livrări.

"Da, Ucraina ar trebui să aibă mai multe arme grele", a declarat Jens Stoltenberg în cursul unei conferinţe de presă la Haga după întâlnirea cu liderii a şapte ţări europene membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului la Nord.

Zelenski: Donbas este cheia

ACTUALIZARE 7.30 Volodimir Zelenski: "Pierderile, din păcate, sunt dureroase. Dar trebuie să rezistăm. Acesta este statul nostru. Este vital să rezistăm în Donbas. Cu cât inamicul suferă acolo mai multe pierderi, cu atât va avea mai puțină putere pentru a continua agresiunea. Prin urmare, direcția Donbas este cheia pentru a determina cine va domina în următoarele săptămâni.

Avem pierderi dureroase și în regiunea Harkov, unde armata rusă încearcă să-și consolideze poziția. Continuăm să punem presiune asupra ocupanților din sud. Scopul cheie este eliberarea Hersonului".

Soldat ucrainean: "Situația este stabilă, strânsă: artilerie, bombardamente... Se pare că acest război nu va duce la nimic bun. Rusia a făcut o mare greșeală atacând Ucraina. Suntem o națiune puternică. Vom învinge".

"De trei luni și jumătate rezistăm împotriva celei mai mari țări din lume, a doua armată a lumii, așa cum au spus niște tipi cu „V” și „Z”. Nu par să reușească. Cam iau bătaie, dar tot nu se retrag", a afirmat un alt militar.

Potrivit soldaților ucraineni, "se trage toată ziua. Pot fi pauze de o oră sau două, dar se trage destul de mult. Artilerie, lansatoare de grenade... Aruncă cu tot ce au".

"El (Vladimir Putin - n.r.) a venit aici în zadar, în primul rând. În al doilea rând, nu înțeleg de ce a făcut-o. Ce l-a deranjat? Are propria lui țară mare și bogată, doar să pună lucrurile în ordine și poate trăi liniștit. Este un dezastru în țara lui și el spune: „Hai să invadez Ucraina și să fac dezastru și acolo”. Asta cred eu. Vom învinge oricum. Victoria va fi a noastră", afirmă un apărător ucrainean.

Cele mai recente informații legate de războiul din Ucraina:

Preşedintele american Joe Biden a dezvăluit un plan occidental de a construi silozuri la frontierele Ucrainei, cu scopul de a facilita exportul de cereale, împiedicat în clipa de față de blocada rusă la porturile de la Marea Neagră, care este pe punctul de a declanșa o criză globală.

Ucraina a primit „aproximativ 10% din armele” pe care le solicită partenerilor săi occidentali pentru a lupta în teren contra armatei ruse, a indicat Ministerul Apărării ucrainean.

Președintele Vladimir Putin dorește probabil să captureze mare parte, dacă nu chiar întreaga Ucraină, dar a fost nevoit să-și limiteze obiectivele tactice în război, a declarat subsecretarul american al Apărării, Colin Kahl, potrivit Reuters.

Rusia a devenit în luna mai al doilea mare furnizor de petrol al Indiei, retrogradând Arabia Saudită pe locul trei, arată datele din surse comerciale, consultate de Reuters. Irakul rămâne în continuare principala sursă de petrol a Indiei.

Prim-ministrul Portugaliei a avertizat că dezbaterea privind acordarea Ucrainei sau nu a statutului de candidată la aderarea la Uniunea Europeană ar putea diviza blocul comunitar și crea „așteptări false”, relatează CNN.

Invazia trupelor ruse va priva piața mondială a grâului de cel puțin trei recolte din Ucraina și va provoca o creștere a prețurilor fără precedent, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii.

Rusia a anunţat marţi înfiinţarea unui coridor umanitar, miercuri, pentru evacuarea spre o localitate aflată sub control rusesc a unor civili care se află în uzina Azot din Severodoneţk, oraş din estul Ucrainei distrus de lupte armate

