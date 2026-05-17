Partidele au anunțat delegațiile care participă la consultările de la Cotroceni

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
AUR cere consultări „reale, nu formale" Șoșoacă: Voi întreba oamenii dacă să merg sau nu la Cotroceni Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente" PNL și USR nu mai vor guvernare cu PSD, social-democrații exclud majoritate cu AUR

Nicușor Dan are consultări politice cu partidele parlamentare, pe parcursul întregii zile de luni, la Cotroceni. Până la acest moment, doar PNL, UDMR și AUR au anunțat cine va participa la discuțiile cu șeful statului, în timp ce lidera SOS România Diana Șoșoacă i-a întrebat pe români dacă să meargă sau nu la discuții cu președintele. 

Potrivit agendei oficiale a șefului statului, consultările vor avea loc după cum urmează:

  • 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
  • 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
  • 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL)
  • 12:00 - Uniunea Salvați România (USR)
  • 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
  • 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
  • 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului și premierul interimar Ilie Bolojan. Din delegație vor mai face parte secretarul general Dan Motreanu și trei prim-vicepreședinți ai formațiunii Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea. Cel de-al patrulea prim-vicepreședinte Nicoleta Pauliuc nu va fi prezentă la discuțiile de la Cotroceni, iar partidul nu a oferit un motiv pentru absența acesteia.

Din delegația UDMR vor face parte Kelemen Hunor, Miklós Zoltan, Túrós Lorand, Tánczos Barna și Cseke Attila.

AUR cere consultări „reale, nu formale”

Delegația AUR va fi formată din președintele partidului George Simion, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu. La finalul discuțiilor de la Cotroceni, formațiunea va susține o scurtă declarație de presă, a transmis formațiunea.

Reprezentanții partidului au transmis, într-un comunicat de presă, că  își doresc ca întâlnirile de la Cotroceni să aibă un caracter efectiv, nu doar unul procedural.

„Ne dorim ca aceste consultări să fie reale, efective și loiale, nu o formalitate juridică. Partidele chemate la consultări trebuie să poată prezenta poziția lor, soluția politică pe care o propun și condițiile în care pot susține sau participa la formarea unui guvern. Alianța pentru Unirea Românilor este al doilea partid parlamentar și reprezintă voința exprimată prin vot de milioane de români. Președintele este obligat să respecte procedura constituțională, rolul Parlamentului și principiul reprezentării democratice”, precizează AUR.

Reprezentanții AUR au invocat prevederile constituționale și au spus  că decizia privind desemnarea unui prim-ministru trebuie luată doar după finalizarea consultărilor.

„Președintele are o marjă de apreciere în desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, dar această apreciere este manifestată după consultări, nu înaintea lor. Ea trebuie exercitată în funcție de configurația parlamentară, de posibilitatea formării unei majorități și de rezultatul consultărilor prevăzute de art. 103 din Constituție. În această procedură, Președintele nu acționează ca lider de partid și nici ca adversar politic al unei formațiuni parlamentare. El are obligația de a se comporta ca garant al echilibrului instituțional. Când exclude anticipat un partid parlamentar relevant, înainte de consultările oficiale, Președintele abandonează rolul de mediator și se poziționează ca actor politic partizan”, a adăugat sursa citată.

AUR a atrans atenția că procedura de desemnare a prim-ministrului nu poate fi transformată într-un instrument politic.

„Constituția României nu permite ca procedura de desemnare a prim-ministrului să fie transformată într-un instrument de excludere politică prestabilită, iar Președintele nu poate mima consultările, nu poate ignora reprezentarea parlamentară și nu poate reduce votul românilor la o realitate convenabilă doar atunci când confirmă propria sa opțiune politică, fiindcă aici nu vorbim despre persoana fizică Nicușor Dan”, a mai spus sursa menționată.

Șoșoacă: Voi întreba oamenii dacă să merg sau nu la Cotroceni

Președinta SOS România Diana Șoșoacă a anunțat, într-un mesaj video postat pe Facebook, că întreabă românii dacă partidul să participe la consultările de al Cotroceni.

Ea a adăugat că, nici ea, nici SOS România nu îl recunosc pe Nicușor Dan ca președinte al României, însă îi întreabă pe români pentru că Administrația Prezidențială reprezintă poporul român, indiferent cine se află la Cotroceni.

„Suntem iar în situația în care vom cere poporului român să își exprime opinia - Mergem sau nu mergem la Cotroceni să vorbim cu acest Nicușor Dan? Voi face iar un sondaj, pentru că nici eu, nici partidul SOS România nu-l recunoaștem ca președinte. Dar Cotroceni-ul nu este Nicușor Dan, Cotroceni este Administrația Prezidențială. Este o instituție care, indiferent cine este acolo, instituția aceea reprezintă conducerea poporului român.

Aș dori să știu de la oameni dacă și-ar dori să mă duc, să mă întâlnesc cu Nicușor Dan și oamenii trebuie să se gândească foarte bine la lucrul acesta. Deci nu e pentru că și-a dorit, ci pentru că e un scandal imens și eu am făcut foarte multe sesizări și am depus această suspendare a președintelui. Altfel nu ar fi invitat nici pe AUR, nici pe SOS, nici pe POT. Credeți-mă! Poate pe POT îl invitau, bine nu știu, POT s-a și desființat. E o încălcare gravă a legii, pentru că nu ai voie să iei numele grupului, pentru că se recunosc doar partidele care au candidat. Este inacceptabil”, a afirmat Șoșoacă, în mesajul video.

Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”

„Care este majoritatea pe care o propuneți?”. Aceasta este întrebarea de la care Nicușor Dan pornește discuțiile cu fiecare partid în parte. Practic, după acest răspuns, încep și negocierile. Șeful statului vrea ca noul Guvern să fie stabil, adică să aibă majoritate, pentru a nu da naștere mai târziu unei noi crize politice.

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că vor fi consultări și marți cu ceilalți deputați și senatori care nu sunt reprezentați de principalele partide parlamentare. Șeful statului a adăugat că principala întrebare pe care o va adresa la cele două runde consultări va fi „care este majoritatea pe care o propun?” și a subliniat că nu va face un anunț luni seară sau marți privind nominalizarea unui premier.

Șeful statului a subliniat că că nu va face „experimente politice” și nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament a lăsat deschisă și varianta unui premier tehnocrat.

Primele nume luate în calcul de Nicușor Dan pentru varianta de premier tehnocrat, cu doar câteva zile înainte de consultările pentru formarea viitorului Guvern, sunt consilierul prezidențial Radu Burnete și actual director al Direcției de Relații Internaționale a Băncii Naționale a României Șerban Matei, potrivit surselor Digi24.

Întrebat, vineri, dacă ia în calcul o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, Nicușor Dan a evitat un răspuns clar, precizând că se va rezuma la declarații generale până după consultările oficiale cu partidele, săptămâna viitoare. Totuși, șeful statului a dat un semnal: „Nu aș vrea să numesc un Guvern care să nască altă criză”.

Nicuşor Dan a mai declarat vineri că nu ia în calcul ca AUR să facă parte din Executiv, pentru a nu avea un guvern minoritar. Despre nominalizarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în cazul în care PSD va strânge o majoritate parlamentară, şeful statului a arătat că e o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă.

PNL și USR nu mai vor guvernare cu PSD, social-democrații exclud majoritate cu AUR

PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Liberalii au subliniat ferm că intră în opoziție în cazul în care social-democrații ajung la guvernare.

Pe de altă parte, social-democrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În același timp, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Liderul UDMR a menționat că merge în fața președintelui Nicușor Dan cu un mandat flexibil. Cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum a declarat Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție.

