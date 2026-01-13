Live TV

Opțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului: de la atacuri cu rachete la operațiuni cibernetice

Data publicării:
oameni care protesteaza in iran
Protest în Iran. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a fost informat cu privire la o gamă largă de instrumente secrete și militare care pot fi utilizate în Iran, au declarat doi oficiali ai Departamentului Apărării pentru partenerul american al BBC, CBS News. Atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune rămân o opțiune pentru o potențială intervenție a SUA, dar oficialii Pentagonului au prezentat și operațiuni cibernetice și răspunsuri sub formă de campanii psihologice, au afirmat sursele.

Liderul de la Casa Albă a anunțat luni aplicarea unei taxe vamale de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care au legături comerciale cu Iranul, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului afirmă că peste 600 de protestatari au fost uciși în trei săptămâni de proteste antiguvernamentale.

Ministrul iranian de Externe a declarat că Teheranul este deschis la negocieri cu Washingtonul, dar rămâne „pregătit pentru război”.

Echipa de securitate națională a lui Trump urmează să se întrunească marți la Casa Albă pentru a discuta opțiunile privind Iranul, au declarat sursele, dar nu este clar dacă președintele însuși va participa la întâlnire.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat anterior că armata sa ia în considerare „opțiuni foarte puternice” de intervenție în cazul în care vor fi uciși și alți protestatari. Trump a afirmat că liderii iranieni l-au sunat „pentru a negocia”, dar a adăugat că Statele Unite „ar putea fi nevoite să acționeze înainte de întâlnire”.

Frustrarea provocată de prăbușirea monedei iraniene și de proasta gestionare economică s-a transformat într-o criză de legitimitate pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că un oficial iranian l-a contactat și pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, adăugând că poziția publică a Teheranului este „destul de diferită de mesajele pe care administrația le primește în privat”. Cu toate acestea, ea a avertizat că președintele SUA „nu se teme să recurgă la opțiuni militare dacă și când consideră necesar”.

Cele două surse, care au solicitat anonimatul pentru a discuta cu CBS despre chestiuni de securitate națională, au afirmat că orice răspuns militar al SUA în Iran va implica probabil forța aeriană, dar că se iau în considerare și opțiuni pentru a perturba structurile de comandă și comunicațiile iraniene.

SUA au îndemnat cetățenii săi aflați în Iran să părăsească țara sau să aibă un plan de plecare care să nu necesite asistența guvernului american.

Khamenei a acuzat SUA de „înșelăciune” și de faptul că se bazează pe „mercenari trădători”, lăudând în același timp mitingurile pro-guvernamentale organizate de stat care au avut loc luni în Iran.

El a afirmat că „națiunea iraniană este una puternică, conștientă și își cunoaște dușmanii, fiind prezentă în toate situațiile”.

Mass-media de stat a informat că mulțimi numeroase s-au adunat în mai multe orașe în urma apelurilor la demonstrații pro-guvernamentale. BBC Persian a văzut mesaje text care invitau oamenii din țară să participe la aceste demonstrații, avertizându-i în același timp să nu ia parte la protestele anti-guvernamentale.

Separat, luni, Trump a declarat pe platforma sa Truth Social că va impune o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din țările care „fac afaceri” cu Teheranul, fără a da mai multe detalii.

„Această decizie este definitivă și fără drept de apel”, a adăugat el.

Iranul, care se află deja sub sancțiuni severe din partea SUA, se confruntă cu o monedă în colaps și o inflație care a determinat creșterea prețurilor alimentelor cu până la 70%. Alimentele reprezintă aproximativ o treime din importurile Iranului, iar restricțiile suplimentare, cauzate de tarife, ar putea agrava penuria și costurile.

Casa Albă nu a furnizat informații suplimentare cu privire la aceste tarife. China este cel mai mare partener comercial al Iranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India. Această măsură ar putea exercita o presiune suplimentară asupra Teheranului, în contextul în care guvernul iranian intensifică represiunea împotriva demonstrațiilor antiguvernamentale.

Între timp, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care trăiește în exil în SUA, l-a îndemnat pe Trump să intervină „mai repede” pentru a limita numărul deceselor în rândul protestatarilor.

Într-un interviu acordat CBS News, Pahlavi a declarat că actualul guvern iranian „încearcă să păcălească lumea să creadă că este gata să negocieze din nou”. El l-a descris pe Trump ca fiind „un om care spune ceea ce gândește și gândește ceea ce spune” și care „știe ce este în joc”.

„Cred că președintele va trebui să ia o decizie în curând”, a spus Pahlavi.

Cel puțin 648 de protestatari au fost uciși în Iran, dintre care nouă persoane cu vârsta sub 18 ani, potrivit organizației norvegiene pentru drepturile omului Iran Human Rights (IHRNGO). Surse din Iran au declarat pentru BBC că numărul morților ar putea fi mult mai mare.

