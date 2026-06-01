Lotul Australiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Nu lipsesc portarul experimentat Mathew Ryan şi tânărul Cristian Volpato

Nu-i confundați cu brazilienii, este echipa Australiei. Foto: Profimedia
Primul meci/Parcurs Lotul Australiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul Tony Popovic a anunțat lotul final al lusitanilor pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cele mai bune ediții ale Australiei (poreclită Socceroos) la Cupa Mondială de fotbal au fost în 2006 (Germania) și 2022 (Qatar), singurele turnee din istoria sa unde a reușit calificarea în optimile de finală.

Portarul experimentat Mathew Ryan şi tânărul Cristian Volpato, care tocmai a renunţat la naţionala Italiei, vor conduce Australia la Cupa Mondială de fotbal din America de Nord.

Volpato, mijlocaş ofensiv în vârstă de 22 de ani, s-a născut la Sydney, dar a jucat pentru echipa de tineret a Italiei, unde evoluează, de altfel, sub culorile clubului Sassuolo. El este unul dintre cei doi jucători convocaţi pentru prima dată, alături de Tete Yengi de la Machida Zelvia (Japonia).

În total, 17 jucători vor participa pentru prima dată la o Cupă Mondială.

Pentru veteranul Mathew Ryan, în vârstă de 34 de ani, care a apărat poarta echipei Levante (Prima Divizie spaniolă) în acest sezon, aceasta va fi a patra participare, la fel ca şi pentru atacantul Mathew Leckie (Melbourne City).

Primul meci/Parcurs

Australienii sunt repartizaţi în Grupa D, alături de Turcia, Statele Unite şi Paraguay. Australia va intra în competiţie pe 14 iunie împotriva Turciei, înainte de a întâlni echipa SUA pe 20, apoi Paraguay pe 26.

Grupa D

SUA

Paraguay

Australia

Turcia

Lotul Australiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI (3): Patrick Beach (Melbourne City/AUS), Paul Izzo (Randers FC/DEN), Mathew Ryan (Levante/ESP)

FUNDAȘI (10): Aziz Behich (Melbourne City/AUS), Jordan Bos (Feyenoord/NED), Cameron Burgess (Swansea City/ENG), Alessandro Circati (Parma/ITA), Milos Degenek (Apoel Nicosia/CYP), Jason Geria (Albirex Niigata/JPN), Lucas Herrington (Colorado Rapids/USA), Jacob Italiano (Grazer AK/AUT), Harry Souttar (Leicester/ENG), Kai Trewin (New York City/USA)

MIJLOCAȘI(6): Cameron Devlin (Hearts/SCO), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo/NED), Jackson Irvine (St Pauli/GER), Connor Metcalfe (St Pauli/GER), Aiden O'Neill (New York City/US), Paul Okon-Engstler (Sydney FC/AUS)

ATACANȚI(7): Nestory Irankunda (Watford/ENG), Mathew Leckie (Melbourne City/AUS), Awer Mabil (Castellon/ESP), Mohamed Toure (Norwich/ENG), Nishan Velupillay (Melbourne Victory/AUS), Cristian Volpato (Sassuolo/ITA), Tete Yengi (Machida Zelvia/JPN)

