Lotul Portugaliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Un nou record Cristiano Ronaldo

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a anunțat lotul final al lusitanilor pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Portugalia nu a câștigat niciodată Cupa Mondială. Cele mai bune rezultate au fost:

Locul 3 (1966): Cea mai bună performanță din istoria țării a fost obținută în Anglia, avându-l ca lider pe legendarul Eusébio.

Locul 4 (2006): Generația condusă de Luís Figo și tânărul Cristiano Ronaldo a ajuns până în semifinale în Germania.

Sferturi de finală (2022): La ultimul turneu final disputat în Qatar, Portugalia a fost eliminată în sferturi de reprezentativa Marocului.

Ronaldo, 41 de ani

Printre cei 27 de jucători convocați se numără și vedeta Cristiano Ronaldo (41 de ani). Vedeta celor de la Al-Nassr va fi prezentă la al 6-lea Campionat Mondial din carieră, după ce a fost pe teren și al edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

Cu această prezență, Ronaldo este jucătorul cu prezențe la cele mai multe campionate mondiale. Pînă acum el doar egala recordul lui Antonio Carbajal, Lothar Matthäus și Rafael Márquez, jucători cu cele mai multe prezențe, cinci, la Campionatul Mondial.

Înainte să anunțe lotul final al Portugaliei pentru turenul final din SUA, Mexic și Canada, selecționerul Roberto Martinez a vorbit despre situația lui Cristiano Ronaldo.

Acesta a spus că vedeta de la Al-Nassr va trebui să-și accepte rolul și a dat de înțeles că ar putea să nu-l titularizeze de fiecare dată.

„Lucrăm cu Cristiano Ronaldo, fotbalistul care încearcă să prindă un loc în echipa națională pentru Mondialul din 2026, nu cu figura legendară a lui Cristiano.

Vârsta este doar un număr. La echipa națională putem evalua exact ce se întâmplă în ziua meciului și să luăm deciziile pentru ziua următoare.

Acum avem cinci schimbări în timpul meciului. Este aproape ca și cum am avea o echipă pentru începutul meciului și o echipă pentru finalul său. Pentru mine nu există nicio diferență. Avem roluri diferite, iar Cristiano își va accepta rolul, oricare ar fi acesta.

Un om care a câștigat totul are apetitul unui om care încă nu a câștigat un trofeu. Această foame de succes și de trofee l-a transformat într-o figură foarte importantă în vestiar, dar și în afara lui.

Este fantastic în aceste mișcări, aceste sprinturi, deschiderea de spații, destabilizarea fundașilor centrali. Este disciplinat să ocupe pozițiile corecte și execută întotdeauna schemele noastre ofensive”, a declarat Roberto Martinez, citat de Reuters, informează DigiSport.

De aemenea, jucători importanți precum Joao Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandez, Pedro Neto sau Rafa Leao sunt și ei pe lista celor convocați.

Numele cele mai sonore care nu au prins lotul pentru Mondial sunt Joao Palhinha, Antonio Silva, Paulinho și Ricardo Horta.

Primul meci/Parcurs

Portugalia intră în joc pe 17 iunie, împotriva RD Congo. Urmează meciurile cu Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie), toate în grupa K.

Grupa K

Portugalia

RD Congo

Uzbekistan

Columbia

Lotul Portugaliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

FUNDAȘI: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

MIJLOCAȘI: Ruben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Maiorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

ATACANȚI: Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

