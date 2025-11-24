Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei (document)

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt așteptați la urne pentru a-și exprima opțiunea pentru noul primar general, în cadrul alegerilor locale parțiale. Ordinea candidaților pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți, formând lista oficială care va fi prezentă în secțiile de vot din Capitală.

Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților la PMB pe buletinul de vot

Bucureștenii care vor merge la vot pe 7 decembrie vor găsi cei 17 candidați în următoare ordine, pe buletinul de vot:

1.Cătălin Drulă (USR);

2.Daniel Băluță (PSD);

3.George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri);

4.Ciprian Ciucu (PNL);

5.Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate);

6.Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache);

7.Gheorghe Macovei (Partidul România Mare);

8.Oana Crețu (Partidul Social Democrat Unit);

9.Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioții Poporului Român)

10.Rareș Lazăr (Partidul România în Acțiune);

11.Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianța electorală ''Dreptate pentru București'');

12.Dănuț Angelo Trifu (independent);

13.Eugen Orlando Teodorovici (independent);

14.Gheorghe Nețoiu (independent);

15.Vlad Gheorghe (independent);

16.Angela Negrotă (independent);

17.Constantin-Titian Filip (independent).

Documentul oficiial care stabilește ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei poate fi accesat aici.

Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a validat 17 candidaţi pentru alegerile din 7 decembrie pentru funcţia de primar general al Capitalei. Campania electorală se desfășoară în perioada 22 noiembrie - 6 decembrie, iar buletinele de vot urmează să fie tipărite cel târziu la data de 2 decembrie.

Alegeri locale parțiale în decembrie 2025

Alegeri locale în București

Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii vor merge la urne pentru a desemna noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. La scrutin participă candidați din partide politice diferite, precum și independenți, iar lista oficială a acestora a fost stabilită prin tragere la sorți.

Buzău: se alege președintele Consiliului Județean

Un alt punct important al scrutinului se află în județul Buzău, unde alegătorii vor decide cine va prelua mandatul de președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă în cursul acestui an.

12 localități își aleg din nou primarii

Alte 12 localități din țară vor organiza alegeri pentru funcția de primar. În aceste comunități, mandatele au fost întrerupte din diverse motive - de la demisii până la pierderea funcției. Printre localitățile vizate se numără Găești (Dâmbovița), Lumina și Dobromir (Constanța), Remetea (Bihor) și Poienile de sub Munte (Maramureș).

Lista finală a candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025

Lista localităților unde se votează la alegerile locale parțiale din 2025

Pe lângă alegerile parțiale organizate în Municipiul București și în Județul Buzău, scrutinul din 7 decembrie 2025 va avea loc și în următoarele localități:

Comuna Remetea (județul Bihor), funcția de primar;

Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani),funcția de primar;

Comuna Marga (județul Caraș-Severin), funcția de primar;

Comuna Dobromir (județul Constanța), funcția de primar;

Comuna Lumina (județul Constanța), funcția de primar;

Orașul Găești (județul Dâmbovița), funcția de primar;

Comuna Sopot (județul Dolj), funcția de primar;

Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), funcția de primar;

Comuna Vânători (județul Iași), funcția de primar;

Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș), funcția de primar;

Comuna Șieu (județul Maramureș), funcția de primar;

Comuna Cârța (județul Sibiu), funcția de primar.

Cât va dura mandatul noului primar al Capitalei

Primarul general ales în decembrie 2025 își va exercita atribuțiile pe durata rămasă din actualul ciclu administrativ, până la alegerile locale generale din 2028. Conform Legii nr. 115/2015, mandatul unui primar este de patru ani, astfel că noul edil va prelua funcția pentru aproximativ trei ani, completând restul mandatului în curs.

