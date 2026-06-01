Live TV

Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jucător important, neconvocat din cauza lipsei de loialitate faţă de guvern

Data actualizării: Data publicării:
fotbalisti din nationala iranului
Foto: Profimedia
Din articol
Delegaţia nu are încă vize Primul meci/Parcurs Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Iranul a dezvăluit luni identitatea celor 26 de jucători care vor reprezenta ţara la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie).

Selecţionerul Amir Ghalenoei i-a convocat, printre alţii, pe Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter Milano şi FC Porto, care joacă în prezent la Olympiakos, precum şi pe Alireza Jahanbakhsh, fostul extremă al echipei Brighton.

De asemenea, este prezent şi fundaşul Ehsan Hajsafi, cu 145 de selecţii la activ, care ar putea deveni jucătorul cu cele mai multe selecţii din istoria echipei Team Melli dacă aceasta va trece de faza grupelor – ceea ce ar fi o premieră – şi dacă va juca toate meciurile, relatează News.ro.

Ghalenoei a decis, în schimb, să renunţe la Sardar Azmoun (91 de selecţii, 57 de goluri), deja ignorat în perioada internaţională din martie şi absent de pe lista preliminară.

Potrivit presei locale, absenţa sa s-ar datora lipsei sale de loialitate faţă de guvernul iranian, chiar dacă vicepreşedintele Abdolkarim Hosseinzadeh a cerut reintegrarea sa.

Delegaţia nu are încă vize

Delegaţia nu are încă vize, în timp ce echipa Melli urmează să plece în curând spre Tijuana, în Mexic, unde şi-a mutat tabăra de bază, iniţial instalată la Tucson, în Arizona.

Citiți și:

Lotul Spaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Barcelona - Real Madrid: 8 – 0

Lotul Franței, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Didier Deschhamps, aflat la ultimul turneu final, vine cu câteva surprize

Lotul Germaniei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Telenovela Manuel Neuer s-a terminat: portarul de 40 de ani, posibil titular

Lotul Columbiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Sud-americanii vin cu toate starurile și mizează pe o surpriză

Lotul SUA la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Greul e dus tot de jucătorii care activează în Europa

Lotul Țărilor de Jos la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 61% dintre jucătorii „Portocalei mecanice” evoluează în Marea Britanie

Lotul Braziliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce a decis Ancelotti în cazul lui Neymar

Lotul Bosniei-Herțegovina la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Jovo Lukic, cel mai bun marcator din Superliga, merge în SUA

Lotul Belgiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Ce jucători importanți lipsesc

Lotul Australiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Nu lipsesc portarul experimentat Mathew Ryan şi tânărul Cristian Volpato

Lotul Portugaliei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Un nou record Cristiano Ronaldo

Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Scaloni calmează temerile legate de accidentarea lui Messi

Lotul Africii de Sud la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Final de carieră pentru antrenorul belgian Hugo Broos

Primul meci/Parcurs

Într-un context geopolitic tensionat cu Statele Unite, una dintre ţările gazdă, Iranul – din grupa G – trebuie să înfrunte Noua Zeelandă şi Belgia la Los Angeles, apoi Egiptul la Seattle.

Grupa G:

Belgia

Egipt

Iran

Noua Zeelandă

Lotul Iranului la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)

Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)

Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghla, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)

Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind încheierea războiului: „Insistăm asupra acestui fapt”
Naționala Australiei
Lotul Australiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Nu lipsesc portarul experimentat Mathew Ryan şi tânărul Cristian Volpato
AW159_Wildcat_equipped_with_Martlet_missiles
Marea Britanie își consolidează stocurile de rachete antidrone pentru a contracara amenințarea iraniană
lionel messi pe teren
Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Scaloni calmează temerile legate de accidentarea lui Messi
Iran vs SUA
CM 2026. Probabilitatea ca Iran și SUA să se întâlnească, pe teren, la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Se știe și data: 3 iulie
Recomandările redacţiei
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Ședință ONU de urgență la cererea României. Țoiu: Voi aduce în...
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul ameninţă că va bloca şi strâmtoarea Bab el-Mandeb și opreşte...
drapel nato langa ale aliatilor
NATO va discuta pe 10 iunie securitatea la Marea Neagră, la cererea...
Ultimele știri
Tragedie în Indonezia: cinci persoane au murit și alte zeci au fost rănite o explozie devastatoare surprinsă în imagini
Uniunea Europeană acuză Rusia că face presiuni asupra Armeniei înaintea alegerilor legislative
Zelenski: Ucraina are o fereastră de timp limitată pentru negocieri de pace cu Rusia. Ce ar împinge Moscova spre dialog
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce...
Fanatik.ro
Toate cifrele din contractul lui Daniel Pancu la Rapid! Ce salariu are antrenorul şi prima uriaşă pentru...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Prezență surpriză lângă Nadia Comăneci la Onești. Pe cine a trimis președintele Nicușor Dan să fie alături de...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A rupt tăcerea după șapte ani. Confondatorul unui brand de cosmetice, declarații rare după ce a renunțat la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Meci de 750.000€ pentru Sorana Cîrstea la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”