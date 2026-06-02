Lotul Turciei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Vincenzo Montella mizează pe jucători cu experienţă

Hakan Calhanoglu, jucătorul lui Inter Milano. Foto: Profimedia
Cel mai bun jucător al ligii daneze, neconvocat Primul meci/Parcurs Lotul Turciei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Selecţionerul Turciei, italianul Vincenzo Montella, a dat credit unor jucători cu mare experienţă, în lotul final pentru CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada, precum Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Baris Alper Yilmaz şi Yusuf Yazici, scrie Reuters.

La mijloc, Demir Ege Tiknaz, de la Sporting Braga, nu a fost reţinut, în timp ce Montella a optat pentru Kaan Ayhan (Galatasaray) şi Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Cel mai bun jucător al ligii daneze, neconvocat

În atac, Aral Şimşir, de la Midtjylland, cel mai bun jucător al ligii daneze, nu a fost reţinut, fiind preferat Irfan Can Kahveci de la Kasimpasa, notează Reuters, citată de Agerpres.

Primul meci/Parcurs

Turcia face parte din Grupa D şi va juca în ordine cu Australia (13 iunie), Paraguay (19 iunie) şi Statele United (25 iunie).

Grupa D

SUA

Paraguay

Australia

Turcia

Lotul Turciei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Altay Bayindir (Manchester United/Anglia), Mert Gunok (Fenerbahce/Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray/Turcia);

Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray/Turcia), Caglar Soyuncu (Fenerbahce/Turcia), Eren Elmali (Galatasaray/Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton Hove Albion/Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli/Arabia Saudită), Mert Muldur (Fenerbahce/Turcia), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim/Germania), Samet Akaydin (Caykur Rizespor/Turcia), Zeki Celik (AS Roma/Italia);

Mijlocaşi: Hakan Calhanoglu (Inter Milano/Italia), Ismail Yuksek (Fenerbahce/Turcia), Kaan Ayhan (Galatasaray/Turcia), Orkun Kokcu (Besiktas/Turcia), Salih Ozcan (Borussia Dortmund/Germania);

Atacanţi: Arda Guler (Real Madrid/Spania), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray/Turcia), Can Uzun (Eintracht Frankfurt/Germania), Deniz Gul (FC Porto/Portugalia), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa/Turcia), Kenan Yildiz (Juventus/Italia), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce/Turcia), Oguz Aydin (Fenerbahce/Turcia), Yunus Akgun (Galatasaray/Turcia).

