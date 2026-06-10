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Lotul RD Congo la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. 23 de jucători din 25 joacă la echipe europene

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Cedric Bakambu in timpul unui meci
Cedric Bakambu. Foto: Profimedia
Din articol
Doar un jucător evoluează în Africa Primul meci/Parcurs Lotul Ghanei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Antrenorul francez al naţionalei din RD Congo, Sebastien Desabre, a anunțat lotul cu care africanii se vor prezenta la turneul final din America de Nord.

Prezentă la Cupa Mondială pentru prima oară după ediţia din 1974, când a participat sub vechiul nume al ţării, Zair, naţionala din RD Congo va merge la turneul final cu aceeaşi echipă care a jucat în barajul intercontinental, pe care l-a câştigat împotriva Jamaicei, după prelungiri, scor 1-0.

Doar un jucător evoluează în Africa

23 de jucători din lotul congolezilor joacă la echipe europene, unul evoluează în Emiratele Arabe Unite şi doar un singur jucător vine din Africa.

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Primul meci/Parcurs

Republica Democrată Congo va fi în Grupa K la Cupa Mondială, alături de Columbia, Portugalia şi Uzbekistan.

Grupa K

Portugalia

RD Congo

Uzbekistan

Columbia

Lotul Ghanei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege, BEL), Timothy Fayulu (Noah, ARM), Lionel Mpasi (Le Havre, FRA)

Fundaşi: Dylan Batubinsika (AEL Larissa, GRE), Rocky Bushiri (Hibernian, SCO), Gedeon Kalulu (Aris Salonic, GRE), Arthur Masuaku (RC Lens, FRA), Chancel Mbemba (Lille, FRA), Nathan Kapuadi (Wizdew Lodz, POL), Joris Kayembe (Genk, BEL), Axel Tuanzebe (Burnley, ANG), Aaron Wan-Bissaka (West Ham, ANG)

Mijlocaşi: Theo Bongonda (Spartak Moscova, RUS), Meschack Elia (Alanyaspor, TUR), Gael Kakuta (AEL Larissa, GRE), Edo Kayembe (Watford, ANG), Ngal'ayel Mukau (Lille, FRA), Nathanael Mbuku (Montpellier, FRA), Samuel Moutousamy (Atromitos, GRE), Charles Pickel (Espanyol Barcelona, ​​​​SPA), Noah Sadiki (Sunderland, ANG)

Atacanţi: Simon Banza (Al-Jazira, Emiratele Arabe Unite), Cedric Bakambu (Betis Sevilla, SPA), Fiston Mayele (Pyramids, EGI), Yoane Wissa (Newcastle, ANG).

Editor : Liviu Cojan

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